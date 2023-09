Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 7 loại trái cây tốt nhất để cung cấp thêm năng lượng!

Táo rất ngon, bổ dưỡng và có nhiều tác dụng. Chúng có nhiều chất xơ, giúp lượng đường tự nhiên tiêu hóa chậm để duy trì năng lượng. Một quả táo cỡ trung bình (khoảng 6,5 ounce) cung cấp 95 calo và 4 gam chất xơ. Nếu bạn đang tìm kiếm một bữa ăn nhẹ thỏa mãn, hãy kết hợp vài lát táo với bơ đậu phộng tự nhiên.

2. Cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Theo Viện Y tế Quốc gia, vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm căng thẳng oxy hóa, giúp ngăn ngừa mệt mỏi. Mặc dù tình trạng thiếu vitamin C rất hiếm xảy ra nhưng những người không bổ sung đủ có thể bị bệnh scorbut, làm tăng cảm giác suy nhược và mệt mỏi.

Đối với những người bị thiếu sắt, loại vitamin tan trong nước này giúp tăng cường hấp thu sắt, giúp giảm các triệu chứng liên quan, bao gồm cả mệt mỏi. Ăn một quả cam giữa các bữa ăn có thể giúp bạn tăng cường năng lượng nhanh chóng, với một quả cam cỡ trung bình (khoảng 5 ounce) chứa 73 calo, 3 gam chất xơ và 78% lượng vitamin C theo mức được khuyến nghị hàng ngày.

3. Chuối

Chuối không còn xa lạ khi nói đến việc cung cấp năng lượng. Một đánh giá năm 2020 đăng trên Food Reviews International lưu ý rằng hai quả chuối có thể cung cấp năng lượng trong 90 phút. Chuối cũng là nguồn cung cấp kali tuyệt vời, một chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì chức năng cơ thể. Một quả chuối cỡ vừa cung cấp 105 calo và 3 gram chất xơ để có năng lượng ổn định.

4. Bơ

Bơ là một loại trái cây giàu chất xơ khác có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, từ đó có thể làm giảm tình trạng suy giảm năng lượng. Ngoài ra, bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh không chỉ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng mà còn khiến cảm thấy no lâu hơn. Theo USDA, 1 cốc bơ cắt lát chứa 234 calo, 10 gam chất xơ và 17 gam chất béo không bão hòa.

5. Đào

Đào có vị ngọt và tươi mát, hoàn hảo để tăng cường năng lượng. Theo USDA, một quả đào (khoảng 5 ounce) chứa 69 calo và 2 gam chất xơ. Đào cũng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu tuyệt vời, như kali, vitamin A và C, giúp bạn cảm thấy tốt nhất.

6. Mận

Mặc dù mận được biết đến với tác dụng nhuận tràng tiềm năng nhưng chúng cũng rất tốt để tăng cường năng lượng. Theo USDA, hai quả mận cung cấp 69 calo và 2 gam chất xơ. Bạn muốn một món tráng miệng thơm ngon tăng gấp đôi năng lượng? Chỉ cần thưởng thức một lát bánh mận với một tách cà phê thôi nhé.

7. Quả kỷ tử

Quả kỷ tử có vị ngọt và thơm. Những quả mọng nhỏ này rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa mệt mỏi. Theo USDA, 5 thìa quả kỷ tử khô cung cấp 98 calo, 4 gam protein và gần 4 gam chất xơ, khiến chúng trở thành loại trái cây hoàn hảo để cung cấp năng lượng lâu dài.

Tóm lại, mặc dù tất cả các loại thực phẩm đều cung cấp năng lượng cho cơ thể nhưng thành phần dinh dưỡng của chúng rất khác nhau. Khi tìm kiếm mức năng lượng bền vững, trái cây giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, chẳng hạn như chuối, táo, mận và quả kỷ tử, là sự lựa chọn hoàn hảo. Ngoài ra, ăn uống đều đặn và kết hợp các bữa ăn cân bằng sẽ cung cấp cho cơ thể bạn nguồn năng lượng liên tục. Hy vọng những thông tin về 7 loại trái cây tốt nhất để cung cấp thêm năng lượng được các chuyên gia kiểm chứng ở bài viết trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.