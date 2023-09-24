Dưới đây là 9 dưỡng chất thiết yếu mà phụ nữ nên bổ sung qua thực phẩm ở mọi lứa tuổi để sống khỏe và có vóc dáng cân đối hơn nhé!

Phụ nữ phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe khi có tuổi. Từ kinh nguyệt và mang thai đến cho con bú và mãn kinh – có rất nhiều điều mà cơ thể họ phải trải qua. Hơn hết, do những thách thức dai dẳng này, nhiều phụ nữ thậm chí còn phải vật lộn để cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, dẫn đến căng thẳng. Một điều có thể giúp ích cho các chị em trên hành trình này là một chế độ ăn uống cân bằng. Nếu có thể được tiêu thụ đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ , điều này có thể giúp kéo dài tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của phái đẹp hơn. Cụ thể là những dưỡng chất thiết yếu nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 9 chất dinh dưỡng mà mọi phụ nữ đều cần để tăng tuổi thọ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Folate

Folate là chất dinh dưỡng quan trọng mà mọi phụ nữ nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Chất dinh dưỡng này giúp cải thiện sức khỏe của tim, chức năng thần kinh, các vấn đề về da và mắt, tiêu hóa, lưu thông máu và sản xuất năng lượng. Khi mang thai, các chuyên gia y tế khuyên phụ nữ nên tiêu thụ folate vì nó có khả năng làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Folate có thể được tiêu thụ dưới dạng các loại rau lá xanh, các loại đậu, ngũ cốc tăng cường và trái cây họ cam quýt. Bạn cũng có thể bổ sung folate vào chế độ ăn uống của mình nhưng chỉ sau khi có sự tư vấn của chuyên gia.

2. Canxi

Canxi rất quan trọng để duy trì xương và răng chắc khỏe. Phụ nữ, đặc biệt là khi có tuổi, có nguy cơ cao bị loãng xương, một tình trạng đặc trưng bởi xương giòn và yếu. Do đó, việc bổ sung đủ canxi là điều bắt buộc trong suốt cuộc đời của người phụ nữ. Canxi rất giàu các nguồn như sữa, sữa chua, phô mai,....và nếu bạn là một người ăn chay thì bạn có thể chọn uống các loại sữa thực vật và các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau chân vịt nhé.

3. Vitamin D

Vitamin D cần thiết cho sự hấp thụ canxi, chức năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể, nó hoạt động như một loại hormone trong cơ thể phụ nữ. Bạn có thể dành chút thời gian dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng hoặc chiều muộn để có được một số vitamin D, đồng thời để kết hợp vitamin D trong chế độ ăn uống, bạn có thể tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và các loại cá béo.

4. Sắt

Sắt là một chất dinh dưỡng thiết yếu khác cần thiết để duy trì sức khỏe máu tốt và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Nếu sắt không được tiêu thụ đúng cách, người ta có thể bị mệt mỏi và cực kỳ suy nhược. Các chuyên gia khuyên nên dùng sắt cùng với các thực phẩm giàu vitamin C để hấp thu nhanh hơn và tiêu hóa tốt hơn. Các thực phẩm giàu chất sắt bao gồm thịt nạc đỏ, thịt gia cầm, cá và đậu.

5. Axit béo omega 3

Axit béo omega-3 rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim tốt và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ. Bạn có thể lấy axit béo omega-3 từ các nguồn như bơ sữa, quả bơ, quả óc chó, hạt chia và dầu ô liu. Việc kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch của chúng ta.

6. Protein

Protein là thành phần cơ bản của sự sống và cần thiết cho khối lượng cơ bắp, chức năng miễn dịch và sửa chữa mô. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều cần tiêu thụ đủ lượng protein để duy trì sức khỏe tổng thể. Thực phẩm giàu protein bao gồm thịt nạc, thịt gia cầm, cá, các sản phẩm từ sữa, đậu lăng và đậu phụ. Thực phẩm giàu protein đa dạng đảm bảo cung cấp cân bằng các axit amin quan trọng.

7. Vitamin C

Vitamin C, thường được gọi là axit ascorbic, là một chất chống oxy hóa mạnh, đóng một số vai trò quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ. Nó thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, có lợi cho sức khỏe của da và chữa lành vết thương. Hơn nữa, vitamin C cải thiện sự hấp thu sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ bị thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

8. Chất xơ

Chất xơ là nguồn năng lượng dinh dưỡng có lợi cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nó tăng cường trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường loại 2. Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu và các loại hạt đều có nhiều chất xơ. Hãy bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ này vào chế độ ăn của bạn.

9. Kali

Kali là chất điện giải cần thiết cho việc điều hòa huyết áp cũng như chức năng cơ và thần kinh khỏe mạnh. Tiêu thụ đủ kali giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Kali có nhiều trong chuối, cam, khoai tây, rau chân vịt và các loại đậu. Điều cần thiết là phải cân bằng lượng kali với lượng natri nạp vào để kiểm soát huyết áp tối ưu.

Tóm lại, trên đây là tổng 9 chất dinh dưỡng mà mọi phụ nữ đều cần để tăng tuổi thọ. Các chị em hãy đảm bảo chế độ ăn uống của mình giàu các chất dinh dưỡng này để duy trì một lối sống lành mạnh nhé! Đồng thời cũng nên nhớ rằng, mặc dù ăn uống hợp lý là quan trọng nhưng bạn cũng cần có thói quen tập thể dục thường xuyên và một lối sống hạn chế căng thẳng để sống khỏe mạnh và lâu dài hơn nhé. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.