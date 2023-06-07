5 đại kỵ khi ăn giá đỗ dễ gây ngộ độc, chị em nên biết để tránh cho gia đình

Dinh dưỡng 07/06/2023 10:14

Dưới đây là những đại kỵ khi ăn giá đỗ, chị em cần biết để tránh hại thân cho gia đình nhé.

Ăn giá đỗ khi đang uống thuốc

Giá đỗ vốn có tính chất giải độc. Tuy nhiên, khi người bệnh đang uống thuốc, giá đỗ cũng giải luôn tác dụng của thuốc. Vì thế, nếu đang uống thuốc điều trị một căn bệnh nào đó thì không nên ăn giá đỗ gần với thời gian uống thuốc vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh.

5 đại kỵ khi ăn giá đỗ dễ gây ngộ độc, chị em nên biết để tránh cho gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn giá đỗ “bẩn”

Nếu giá đỗ chỉ ngâm, ủ theo cách truyền thống với nước sạch thì rất sạch sẽ và bổ dưỡng. Tuy nhiên ngày nay nhiều người bán hàng tham lợi đã dùng những loại hóa chất như thuốc kích thích, ure... để ủ giá nhằm làm cho chúng mập mạp, bắt mắt.

Những loại hóa chất này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, trong đó nghiêm trọng nhất là chúng có thể gây nên chứng bệnh nguy hiểm như ung thư.

Vì thế, để loại bỏ giá đỗ bẩn ra khỏi bữa ăn, bà nội trợ cần chú ý không chọn loại giá quá mập, trắng ngần, không có rễ. Hãy chọn loại giá thân gầy, dài màu không quá trắng và nhất là phải có rễ dài, đó chính là giá đỗ không bị ủ hóa chất.

5 đại kỵ khi ăn giá đỗ dễ gây ngộ độc, chị em nên biết để tránh cho gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn giá đỗ khi đang uống thuốc

Giá đỗ có tính giải các chất độc nhưng nó cũng giải luôn tác dụng của thuốc, vì thế nên nếu bạn đang uống thuốc điều trị một căn bệnh nào đó cũng không nên ăn giá đỗ gần với khi uống thuốc.

Không xào giá đỗ cùng gan

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, không nên xào giá đỗ với gan, bởi chúng kỵ nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích, giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng.

5 đại kỵ khi ăn giá đỗ dễ gây ngộ độc, chị em nên biết để tránh cho gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn giá đỗ sống

Giá đỗ có nguy cơ ngộ độc cao, bởi giá thường làm ở nhiệt độ 30 – 35 độ C. Đây là môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển. Hơn nữa, người dân hay ăn giá sống, nếu chưa rửa sạch sẽ nhiễm vi sinh vật. Vì vậy, khi dùng giá nên chần qua nước sôi, rửa và ngâm nước sạch kèm theo ít muối.

5 đại kỵ khi ăn giá đỗ dễ gây ngộ độc, chị em nên biết để tránh cho gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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