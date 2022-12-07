4 món ăn sáng vừa ngon vừa bổ 'tựa nhân sâm’, tăng cường sức khỏe, chẳng phải lo nghĩ ‘hôm nay ăn gì’

‘Ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng tử và ăn tối như ăn mày’ cũng nhắn nhủ đến chúng ta một bữa ăn sáng sẽ có những lợi ích như thế nào.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng bữa ăn sáng rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Những người duy trì thói quen ăn sáng có mức cholesterol thấp hơn, giảm các triệu chứng thường thấy của việc cao huyết áp, tăng đường huyết, từ đó bệnh tim mạch cũng được giảm xuống.

Bạn có thói quen ăn bữa sáng đầy đủ không? Ảnh: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Ăn sáng giúp hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn. Một nghiên cứu khác cho rằng một bữa ăn lớn vào buổi sáng có thể làm cho bạn tránh được những nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như bệnh cúm, những bệnh thường được gây ra bởi một hệ thống miễn dịch thấp. Do đó, có thể thấy việc ăn sáng còn có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch. Việc bỏ bữa ăn sáng là nguyên nhân khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, mất tập trung cả ngày. Đồng thời, dễ phát sinh bệnh tật.

Ăn sáng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Giảm cân

Thay vì ăn tối, là thời điểm chúng ta ít hoạt động dễ khiến cơ thể béo phì, ăn sáng giúp hệ thống trao đổi chất làm việc ổn định. Từ đó giúp cho việc đốt cháy chất béo sẽ tăng lên, góp phần đáng kể làm giảm trọng lượng của cơ thể. Nếu bạn muốn cơ thể có đủ năng lượng và sự tỉnh táo cho đến thời gian ăn trưa, bạn có thể ăn sáng đầy đủ.

Tăng tuổi thọ

Một sức khỏe tốt được chỉ ra với những người có chế độ ăn sáng lành mạnh. Bữa ăn sáng đáp ứng đủ dưỡng chất không chỉ giúp da, dáng đẹp hơn mà còn tăng tuổi thọ. Khi bạn đủ thể chất và năng lượng hoạt động, bạn cũng sẽ duy trì sức khỏe dẻo dai, hiếm khi gặp bệnh tật phát sinh.

Ăn sáng mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, một bữa sáng với đầy đủ vitamin từ các nhóm thực phẩm sẽ góp phần trao đổi chất, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể hoàn hảo. Bạn có thể chọn những món ăn lành mạnh cho bữa sáng hàng ngày của mình.

Những món ăn sáng ‘bổ tựa nhân sâm’

Bột yến mạch với táo và quế

Từ lâu, bột yến mạch được chỉ ra là một trong những thực phẩm giàu protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa dồi dào có trong loại hạt này. Bột yến mạch rất dễ chế biến, giúp cơ thể hấp thụ tốt và no lâu. Loại bột này khi kết hợp với một số gia vị như táo, quế, chuối, mật ong, bơ, hạt chia hay các loại quả mọng… là thức ăn cực kì có lợi cho tim mạch, giúp giảm lượng cholesterol xấu, kiểm soát huyết áp, giảm cân, kéo dài tuổi thọ.

Yến mạch có lợi trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Các vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ các tế bào bên trong cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do và yếu tố môi trường giúp bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Yến mạch cũng dược chỉ ra rất tốt cho tiêu hóa. Bạn chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ để nấu thành cháo kết hợp với vài lát táo tươi, quế để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng.

Trứng gà

Nhắc đến trứng gà, loại thực phẩm dinh dưỡng có giá thành phải chăng, từ lâu đã trở thành món ăn sáng bổ dưỡng cho mỗi gia đình. Theo nghiên cứu, trứng gà có một nguồn protein tuyệt vời, đồng thời chúng chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh khác bao gồm choline, có tác dụng đốt cháy chất béo và cải thiện cơ bắp.

Một quả trứng gà cung cấp đủ vitamin cho một buổi sáng hoạt động hiệu quả, bạn có thể kết hợp bánh mì, ăn cùng salad, một cốc sữa nóng dinh dưỡng cho một ngày đầy năng lượng.

Ức gà hấp

Ức gà được xem là một trong những loại thực phẩm chất lượng. Ức gà mang đến một nguồn năng lượng cao, là loại protein lành mạnh nhất, giúp giảm cơn đói vào buổi sáng và giúp tràn đầy năng lượng trong nhiều giờ. Nếu bạn thường xuyên ăn ức gà vào buổi sáng thì cơ thể sẽ có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ ở dạng cô đặc, đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ vô cùng hiệu quả, không sợ tăng cân.

Món ăn có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Khoai lang luộc

Khoai lang cũng là 1 trong những thực phẩm lành mạnh nhất cho bữa sáng, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Đồng thời, khoai lang có nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, giúp cơ thể hấp thụ chậm và khiến bạn no lâu hơn.

Khoai lang được chỉ ra giúp hệ thống miễn dịch, tiêu hóa làm việc tốt hơn. Vitamin A tăng cường sức khỏe cho mắt.

Bạn có thể sử dụng khoai lang cho bữa sáng để cung cấp các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ... mang đến hiệu quả tăng cường sức khỏe, giảm bệnh tật đầy lợi ích.

Thực phẩm tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Bữa sáng với rau bina

Một trong những nhóm rau được chỉ đích danh là ‘siêu thực phẩm’ quen thuộc đó chính là rau bina. Bina có lợi ích cao hơn rất nhiều loại rau khác bởi trong nó chứa omega-3 và folate, vitamin A, vitamin K và chất xơ, vitamin C, vitamin E và magiê dồi dào giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chống viêm, ngăn ngừa đột quỵ hay loãng xương, hỗ trợ sức khỏe của thai nhi, chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Bằng cách thêm vào món ăn sinh tố, sử dụng làm salad luộc, ăn kèm trứng… bạn có thể tiêu thụ rau bina dinh dưỡng và đa dạng khẩu phần ăn. Bạn lưu ý không nên để qua đêm và hâm lại món ăn này nhiều lần.