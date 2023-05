Chữa ho bằng tỏi: Mẹo hay đơn giản, an toàn nhanh chóng trị dứt cơn ho cho bé

- Allicin: Đây là chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng tiêu diệt và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Từ đó giúp tăng cường sức đề kháng và nâng cao hệ miễn dịch, phòng ngừa và điều trị ho hiệu quả.

Tỏi - thần dược quý từ tự nhiên!

- Diallyl Sulfide: Đây cũng là một dưỡng chất có tác dụng tương đương như kháng sinh, giúp tiêu diệt vi khuẩn, ngăn ngừa tế bào ung thư biến tính và đẩy lùi tác nhân gây bệnh tim mạch và hạn chế bị bệnh tật làm phiền.

- Ajoene: Đây là chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ điều trị và phòng chống nhiều bệnh ung thư khác nhau. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng nâng cao hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, trong tỏi còn chứa rất nhiều thành phần tốt như vitamin A, C, B, PP, D và fitoxterin, polisaccarit, idrad carbon… Những thành phần dưỡng chất này cũng có công dụng vô cùng hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm viêm, làm dịu cổ họng và cải thiện ho. Vì vậy, trị ho bằng tỏi nướng, hay tỏi đắp chân hoặc ngậm sống cũng đều cho hiệu quả cải thiện rất tốt.

Các cách trị ho tại nhà bằng tỏi cho bé

Dưới đây là một số cách trị ho bằng tỏi vô cùng hữu hiệu cho bé, các mẹ có thể tham khảo để áp dụng ngay:

1. Trị ho bằng tỏi nướng

Đây là một trong những cách trị ho có đờm bằng bài thuốc dân gian rất hiệu quả. Nhanh chóng loại bỏ đờm, thông cổ, giúp bé yêu dễ chịu hơn và dừng quấy khóc.

- Cách làm tỏi nướng trị ho: Bạn hãy lấy một củ tỏi nướng thật kỹ, sau đó bóc vỏ, lau rửa và giã nhuyễn. Tiếp theo mang hòa với nước ấm cho bé uống.

Tỏi nướng trị ho cho bé

- Cách dùng: Mỗi ngày bạn hãy cho bé uống 1 lần, thực hiện đều đặn trong 3 ngày, tình trạng, sổ mũi sẽ giảm hẳn. Bên cạnh đó, mẹ hãy cho trẻ uống nhiều nước đường để làm loãng đờm, tống ra khỏi đường hô hấp nhanh hơn. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì nên tăng cường cho bú mẹ hoặc bổ sung nước qua sữa công thức.

Chú ý: Với trẻ sơ sinh bạn chỉ nên dùng 1 tép tỏi nướng, giã nhuyễn hòa nước cho bé uống là đủ. Nhưng với trẻ lớn hơn thì phải tăng liều lượng lên cho phù hợp. Và trong quá trình nướng thì đừng để tỏi bị cháy.

2. Trị ho bằng tỏi và mật ong

Mật ong và tỏi là sự kết hợp hoàn hảo giúp nhanh chóng trị khỏi tình trạng ho cho trẻ. Bởi không chỉ tỏi có tính kháng sinh tự nhiên mà mật ong cũng có, nên sự kết hợp này sẽ giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng.

- Cách làm: Bạn hãy giã dập một nhánh tỏi, sau đó cho mật ong vào trộn đều và đem hấp cách thủy. Khi hỗn hợp hấp được khoảng 20 phút thì lấy ra, để ấm và mỗi ngày cho bé uống 3 lần.

Tỏi ngâm mật ong nhanh chóng trị hết cơn ho cho bé!

3. Chữa ho bằng tỏi đắp chân

Nghe có vẻ lạ, nhưng đắp tỏi vào chân lại là một cách hay để trị ho. Bởi ở lòng bàn chân có huyệt Dũng Tuyền, khi đắp tỏi vào, sẽ nhanh chóng tác động làm giảm bớt những đợt ho ở những người có hệ hô hấp yếu. Theo đó, huyệt Dũng Tuyền nằm ở giao điểm của đường kẻ dọc chia đôi bàn chân theo chiều dọc và đường kẻ ngang chia bàn chân thành 1/3 trước và 2/3 sau. Theo Đông y, huyệt này là đầu kinh thận, khi đắp tỏi sẽ tác động tới thận sau đó thận tác động tới phế, khiến tạng phế mạnh lên, nhờ vậy mà bớt ho. Phương pháp này rất an toàn cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, cách này chỉ trị những cơn ho do thể trạng – hệ hô hấp yếu, không trị được cơn ho do viêm hô hấp cấp tính, viêm hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Do đó, khi tình trạng ho kéo dài nhiều ngày, bạn cần đưa trẻ đi khám để loại trừ nguyên nhân này.

4. Tỏi hấp đường phèn trị ho

Cách chữa ho bằng tỏi cho bé này cũng rất hiệu quả. Mẹ hãy lấy một chút muối hoặc đường phèn với tỏi, pha thêm chút nước sau đó hấp cách thủy trong 15 phút. Lấy ra để nguội sau đó lọc bã, chỉ lấy phần dung dịch cho bé uống. Nếu bé ho nhẹ thì chỉ cần uống 1 – 2 lần/ngày, trường hợp nặng hơn có thể uống 3 lần/ngày.

5. Tỏi kết hợp với sữa trị ho

Chất allicin sẽ tạo ra mùi đặc trưng của tỏi, nhiều bé không thích mùi này. Chính vì vậy, để làm giảm mùi này, mẹ hãy thử kết hợp tỏi với sữa.

Cách làm: Đầu tiên, sữa sau khi đun nóng thì hãy giã nát tỏi cho vào. Sau đó cho bé uống từ từ để làm sạch cổ họng, giảm ho và tiêu đờm nhanh chóng. Mỗi ngày, bé nên uống khoảng 200-250 ml sữa tỏi, chia thành 2-3 lần. Uống đến khi nào hết các cơn ho thì ngừng.

Sữa và tỏi giúp trị ho rất tốt cho bé, đồng thời giúp át mùi tỏi hiệu quả!

Ngoài trị ho, sữa tỏi còn được dùng nhiều trong y học để phòng và chữa bệnh, cải thiện các vấn đề về sức khỏe như hen suyễn, bệnh lao, viêm phổi, mất ngủ, bệnh tim, ho, viêm khớp,...

Tuy nhiên, bên cạnh việc dùng sữa tỏi trị ho, các mẹ hãy giúp hệ hô hấp - tạng phế của bé khỏe mạnh hơn nhờ vào chế độ dinh dưỡng và lối sống. Bởi chế độ dinh dưỡng và lối sống khoa học là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ. Do đó, mẹ hãy cho bé ăn nhiều thực phẩm bổ phổi như củ tóc tiên, lan tiên, hành tây, củ cải trắng, súp lơ trắng, bắp cải, bạch quả, hạt sen, củ mài, đậu trắng, đậu ván, một số loại nấm trắng,…để giúp hệ hô hấp hoạt động tốt, không bị vi khuẩn tấn công. Đồng thời cũng cần hạn chế ăn thức ăn để ngăn mát trong tủ lạnh như là nước đá, hoa quả, sữa hoặc thức ăn chế biến sẵn.

>>> Xem thêm:

- Công dụng của cây lược vàng chữa ho mà không phải ai cũng biết

- Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả không?

Bên cạnh cách chữa ho bằng tỏi, mẹ cũng cần điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cho bé!

Bên cạnh đó, mẹ cần khuyến khích bé vận động, thể thao phù hợp với sức khỏe. Khi ngủ không nên để điều hòa nhiệt độ thấp, từ 25-28 độ là phù hợp. Điều hòa không nên để hướng thẳng vào cơ thể của trẻ và không nên nằm lâu. Nếu trẻ nằm quạt thì nên bật cho quạt quay, làm cho không khí thoáng hơn. Trong thời tiết giao mùa, mẹ hãy chú ý mặc ấm cho trẻ, đặc biệt giữ ấm vùng cổ, như vậy trẻ không bị cảm lạnh và ho. Ngoài ra, môi trường sống cho trẻ cũng cần luôn sạch sẽ, để bụi bẩn và không khí độc hại không thể xâm chiếm.

Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ phần nào đã giúp các mẹ biết cách chữa ho bằng tỏi cho trẻ, để có thể chủ động trong công tác phòng ngừa và xử lý khoa học, tránh diễn tiến nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp và bệnh mãn tính ở trẻ nhé! Chúc các bé của chúng ta luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn!