Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả không?

Nuôi dạy con 22/02/2020 15:43

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả hay không và nên lưu ý những điều gì?

Trẻ sơ sinh bị ho có đờm luôn là vấn đề khiến các mẹ lo lắng, trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về cách chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ và những lưu ý về cách chữa này.

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả không? ảnh 1
Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ chữa ho đờm

Rau hẹ còn có tên gọi khác là cửu thái hay khởi dương thảo, đây là một loài cây thân thảo với chiều dài của cây từ 20 đến 40 cm. Cây hẹ giàu dược tính với mùi thơm đặc trưng, nó không chỉ được dùng để làm rau mà còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh.

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả không? ảnh 2
Lá hẹ dùng làm rau Ảnh minh họa: Internet

Cây rau hẹ dễ trồng và dễ chăm sóc, người dân chỉ cần gieo hạt hoặc trồng bằng cây con một lần là có thể thu hoạch nhiều lần trong năm. Cây hẹ phát triển tốt quanh năm nên người dân không cần mất nhiều công sức để chăm sóc nó.

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả không? ảnh 3
Dùng hẹ làm thuốc chữa ho Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, cây rau hẹ có tác dụng làm thuốc:

  • Lá hẹ tươi có tính nhiệt, khi nấu chín thì tính ôn, vị cay đi vào các kinh can và thận.
  • Nó có tác dụng ôn trung, hành khí, giải độc và tán ứ.
  • Người dân thường dùng cây hẹ để chữa đau tức ngực, nấc, vết ngã hay chấn thương.
  • Rễ cây hẹ có tính ấm và vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ
  • Nó cũng được dùng để chữa đau tức bụng do thực tích, đới hạ và các chứng ngứa.
  • Hạt hẹ có tính ấm, vị cay với tác dụng bổ thận tráng dương. Bên cạnh đó nó cũng được dùng làm thuốc chữa bệnh tiểu tiện nhiều lần, di tinh, mộng tinh, lưng gối yếu mềm.

Cách trị đờm cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ và đường phèn

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Đường phèn kết hợp với lá hẹ chữa ho Ảnh minh họa: Internet

Dùng lá hẹ kết hợp với đường phèn để chữa ho cho trẻ sơ sinh là bài thuốc dân gian hiệu quả. Đường phèn có vị thanh, giải nhiệt tốt, trị chứng ho có đờm.

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn dùng một nắm lá hẹ rửa sạch sau đó để ráo nước
  • Sau đó cắt lá hẹ thành từng đoạn vừa phải và cho vào chén
  • Bước tiếp theo bạn cho thêm một ít đường phèn và tiến hành hấp cách thủy.
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Hấp cách thủy lá hẹ Ảnh minh họa: Internet
  • Đến khi đường tan hết thì lấy ra, để nguội và chắt lấy nước cho bé uống.
  • Bạn nên thực hiện bài thuốc này 2 lần 1 ngày sau bữa ăn để giảm nhiệt trị ho. Với những bé lớn hơn mẹ có thể cho bé ăn cả lá hẹ để tăng tác dụng của bài thuốc.

Lá hẹ mật ong chữa ho cho trẻ sơ sinh có được không?

Lá hẹ hấp mật ong có tác dụng gì

Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ có hiệu quả không? ảnh 6
Mật ong hấp lá hẹ Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ hấp mật ong được coi là cặp bài trùng để chữa trị ho. Mật ong có tính chất kháng khuẩn, tiêu đờm từ đó làm giảm cơn ho của người bệnh. Hơn thế nữa trong mật ong còn chứa rất nhiều dưỡng chất với tác dụng bồi bổ sức khỏe đồng thời nâng cao sức đề kháng.

Có nên dùng mật ong cho trẻ sơ sinh hay không?

Theo đông y mật ong có vị ngọt tính bình với các công dụng như:

  • Trị ho khan
  • Táo bón
  • Trị vết thương ngoài da, vết bỏng hay nứt nẻ chân tay do thời tiết.

Nhưng mật ong không được khuyên dùng cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi bởi trong quá trình ong chọn hoa để hút mật rất có khả năng bị nhiễm loại khuẩn Clostridium botulinum khiến mật ong bị nhiễm khuẩn. Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh rất yếu và chức năng giải độc gan của bé cũng hạn chế nên rất dễ bị trúng độc.

Khi bé bị trúng độc sẽ xuất hiện tình trạng táo bón từ 1 đến 3 tuần. Sau thời gian bị táo bón, trẻ sẽ có dấu hiệu bị liệt cơ, tiếng khóc dần yếu đi, bé cũng sẽ bú kém hơn kèm theo triệu chứng khó thở. Chính vì vậy các mẹ không nên dùng mật ong cho bé dưới 1 tuổi.

Dùng mật ong hấp lá hẹ chữa ho cho trẻ trên 1 tuổi và người lớn

Nguyên liệu:

  • Lá hẹ tươi: 100 gam
  • Mật ong nguyên chất

Cách thực hiện:

  • Bước đầu tiên bạn rửa sạch hẹ và cắt thành khúc ngắn.
  • Bước tiếp theo bạn cho hẹ vào một chiếc chén nhỏ, đổ mật ong cho đến khi ngập lá hẹ.
  • Sau đó bạn đem mật ong và lá hẹ đi hấp cách thủy với thời gian từ 20 đến 30 phút rồi chắt lấy nước cho bé uống.
  • Mẹ cho bé uống từ 4 đến 5 lần 1 ngày, mỗi lần bé uống từ 3 đến 5ml 1 lần , đối với người lớn thì uống mỗi lần khoảng 10ml

Cách làm trên chỉ nên áp dụng cho bé hơn 1 tuổi và người lớn vì trẻ sơ sinh được khuyến cáo không nên dùng mật ong chữa ho.

Trên đây là tổng hợp chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ, bạn có thể kết hợp cùng đường phèn để chữa ho cho bé. Đối với phương pháp kết hợp lá hẹ với mật ong bạn chỉ nên dùng cho bé lớn hơn 1 tuổi và người lớn, bạn nên lưu ý để chọn được phương pháp phù hợp cho bé nhà mình.

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