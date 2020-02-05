Cách điều trị cho bé 5 tháng bị ho bằng thảo dược vô cùng hiệu quả

Khi trẻ 5 tháng tuổi bị ho và kèm theo triệu chứng sổ mũi, chúng sẽ cảm thấy khó chịu, quấy khóc. Nguyên nhân là do mới 5 tháng tuổi sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ còn rất yếu, không có khả năng chống lại các yếu tố từ bên ngoài tác động vào bên trong cơ thể.

Bé 5 tháng bị ho là vấn đề lo lắng của nhiều bậc bố mẹ vì e ngại rằng nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp của bé. Do đó, khi thấy bé bị ho như vậy, bố mẹ cần biết cách điều trị phù hợp để chấm dứt bệnh. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn cách trị ho cho bé hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên giúp bạn yên tâm về hiệu quả cũng như độ an toàn của nó đối với sức khỏe nhé.

- Khịt mũi và sổ mũi

- Đau họng

- Tức ngực

- Ho có đờm

Nguyên nhân khiến trẻ 5 tháng tuổi bị ho có đờm sổ mũi

Trẻ 5 tháng tuổi bị ho có đờm sổ mũi - Ảnh minh họa: Internet

Ho do cảm lạnh thông thường: Chủ yếu trẻ mắc bệnh ho do cảm lạnh thông thường là khi thời tiết thay đổi, thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện để vi khuẩn nấm mốc sinh sôi nảy nở nhiều hoặc do virus gây nên. Khi đó, biểu hiện của bé là ho có đờm và sổ mũi. Thường những bệnh cảm thông thường như thế này sẽ tự hết sau 5 ngày.

Không khí: Người khác bệnh ho hoặc hắt hơi vào người bé thì bé rất dễ bị nhiễm bệnh.

Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện: Về bản chất, trẻ chỉ mới 5 tháng tuổi bị cảm lạnh nhiều vì chưa phát triển được sức đề kháng đối với các loại vi khuẩn ở môi trường bên ngoài.

Bé 5 tháng tuổi bị ho và sổ mũi do hệ miễn dịch còn yếu - Ảnh minh họa: Internet

Thời tiết: Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng rất dễ bị ho và sổ mũi khi thời tiết giao mùa.

Ngoài ra, trẻ 5 tháng ho có đờm sổ mũi do các nguyên nhân sau:

Cảm lạnh cảm cúm

Viêm phế quản

Bệnh viêm xoang

Viêm đường hô hấp trên

Viêm đường hô hấp dưới

Bé 5 tháng bị ho do viêm - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có cách gì để chữa cho bé 5 tháng tuổi bị ho, sổ mũi mà không phụ thuộc vào thuốc Tây không? Trẻ còn nhỏ nếu uống thuốc Tây nhiều thì không tốt và khả năng bé bị tác dụng phụ từ thuốc là rất lớn. Nhiều bố mẹ đã tìm đến phương pháp trị ho cho bé bằng mẹo dân gian với những nguyên liệu thiên nhiên nên đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé. Dưới đây là những mẹo chữa cho bé bằng dân gian được nhiều người tin dùng vì độ hiệu quả cao và không gây hại cho bé.

Những cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi

Dưới đây là những phương pháp chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà vô cùng đơn giản.

Cách chữa ho có đờm sổ mũi cho trẻ bằng mật ong và gừng

Chữa cho bé 5 tháng bị ho và sổ mũi bằng gừng và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Gừng được xem là một loại gia vị rất quen thuộc đối với mọi nhà. Nó là gia vị không thể thiếu trong việc giúp món ăn được ngon và thơm hơn. Trong Đông y, gừng được xem là thảo dược có tính ấm, vị cay và có khả năng kháng khuẩn rất tốt. Trong khi đó, mật ong cũng có tác dụng giúp cơ thể kháng khuẩn, trị các chứng ho dai dẳng hoặc cảm lạnh.

Cách làm: Bạn chuẩn bị 1 củ gừng rồi đem nướng dưới than hồng cho đến khi lớp vỏ ở bên ngoài bị cháy xém, dùng dao cạo hết phần vỏ bên ngoài. Tiếp đến, bạn giã gừng cho nguyễn và trộn với 3 muỗng cà phê mật ong. Bài thuốc này trị cho trẻ 5 tháng bị ho có đờm rất hiệu quả vì mật ong và gừng sẽ làm tan đờm trong họng của bé.

Cách chữa ho có đờm sổ mũi cho trẻ bằng rau má

Chữa cho bé 5 tháng bị ho và sổ mũi bằng gừng và mật ong- Ảnh minh họa: Internet

Rau má là loại rau rất dễ tìm. Mọi người thường dùng rau má để làm thức uống giải khát mà ít ai biết được công dụng tuyệt vời của loại rau quen thuộc này. Rau má có tác dụng thanh nhiệt và giải độc hiệu quả, giúp trẻ thanh lọc cơ thể, chữa các cơn ho khan và làm dịu cổ họng. Bạn có thể dùng loại nước cốt của rau má để cho bé uống hàng ngày hoặc kết hợp với lá chanh, cam thảo cho bé uống.

Với những thông tin hữu ích trên, chắc bạn đã hiểu rõ hơn về bệnh và cách chữa cho bé 5 tháng bị ho. Nếu bé nhà bạn có triệu chứng nặng hơn thì bạn nên đưa trẻ đến bác sĩ để khám và kịp thời điều trị để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.