Youtuber dựng cảnh nhốt bố dượng vào lồng để 'câu' view bị phạt 5 triệu đồng

Sau khi tạo và đăng tải các nội dung không lành mạnh Youtuber này đã bị phạt hành chính 5 triệu đồng cùng với việc gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm.

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng nay, ngày 26/8, Youtuber N.V.G, sinh năm 1994, thường trú tại xã Gai Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã được Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra về những video phản cảm, không hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam mà anh ta đăng tải trên kênh Youtube của mình.



Kênh Youtube của Ng.V.G có nhiều nội dung xoay quanh người bố dượng nát rượu - Ảnh: Chụp màn hình

Kênh Youtube của N.V.G đi vào hoạt động từ tháng 9/2020 và có tên là "G.L". Trong thời gian hoạt động từ ngày 12/8 đến 14/8/2021, anh Ng.V.G đã đăng tải lên kênh Youtube 3 video có tựa đề lần lượt là: "Bố dượng nát rượu ở nhà bán sạch bầy chó, con trai nổi điên tống cổ vào lồng" (12/8/2021); "Ông bố Dượng nát rượu hất đổ đĩa cơm tỏ thái độ không chịu cai rượu mọi người ạ" (13/8/2021); "Hai mẹ con đi làm con gái riêng ông bố dượng nát rượu ở nhà thả ra vì lý do không ai ngờ tới" (14/8/2021). Được biết, cả 3 video trên đều do Ng.V.G đích thân làm tất cả các khâu từ viết kịch bản, lời thoại dựng phim.

Về mục đích tạo dựng các clip với nội dung gây "sốc" như vậy, N.V.G cho biết là để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và cảnh tỉnh những ai đang nghiện rượu. Tuy vậy, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình nhận thấy 3 video trên đều chứa những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây phản cảm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đồng thời được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.



Ng.V.G tại buổi làm việc sáng nay - Ảnh: Dân Trí

Tại buổi làm việc vào sáng nay, N.V.G đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính N.V.G mức phí 5 triệu đồng đối về hành vi vi phạm và yêu cầu G. gỡ bỏ các nội dung trên dựa theo điểm b, khoản 1, điều 101, nghị định 15/NĐ - CP ngày 3/2/2020 của Chính Phủ.

