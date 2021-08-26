Phát hiện giấy đi đường của người mới chỉ '8 tháng tuổi' có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở

Xã hội 26/08/2021 14:34

Một người bán hàng bị phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện dùng giấy đi đường không đúng quy định để buôn bán cá.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 26/8, lực lượng chức năng phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) phát hiện một trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định.

Đáng chú ý, giấy đi đường được Ban quản lý chợ cá Yên Sở cấp, có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Tổ dịch vụ, quản lý chợ cá, tuy nhiên người được cấp giấy ghi ngày sinh là 1/1/2021, tức là chỉ mới 8 tháng tuổi.

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, người cầm giấy đi đường ghi ngày sinh 8 tháng tuổi trình bày rằng bản thân làm nghề mua, bán cá tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai). Giấy đi đường do chủ hộ bán cá có ki-ốt tại chợ cá Yên Sở cấp một mẫu giấy trắng, sau đó, về cá nhân tự ghi thông tin. Bên cạnh, những ai mua cá của chủ hộ có ki-ốt đều sẽ được cấp cho Giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở.

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Giấy đi đường ghi sinh ngày 1/1/2021, tức là mới 8 tháng tuổi - Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 26/8 là ngày đầu tiên Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt đầu triển khai 1 tổ công tác đặc biệt mô hình hoạt động như 6 liên quân của Công an TP. Hà Nội để kiểm soát 100% người ra đường trên địa bàn quận.

Tổ công tác đặc biệt đã chụp ảnh giấy đi đường của từng trường hợp kèm theo để báo cáo đề xuất siết chặt việc quản lý giấy đi đường trong thời gian tới.

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Tối ngày 24/8, Trung tâm Báo chí (TTBC) TP.HCM đã tổ chức buổi livestream với tên gọi “Dân hỏi - Thành phố trả lời” để tuyên truyền, cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin chính thống và giải đáp cụ thể thắc mắc của người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

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