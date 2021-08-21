Từ 0h ngày 23/8, 31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM

Xã hội 21/08/2021 21:17

UBND TP HCM chỉ đạo từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 6/9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, Trung ương đóng trên địa bàn TP triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" với tối đã ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chị thị 16, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn TP tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông vào chiều 21/8.

Được biết, UBND TP HCM chỉ đạo từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 6/9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, Trung ương đóng trên địa bàn TP triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" với tối đã ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

23/8
Một chốt kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16 trên đường Minh Phụng, quận 6, TP.HCM - Ảnh: Người Lao Động

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15-8 của UBND TP. Nhóm này bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Các đối tượng được cấp giấy đi đường, gồm:

- Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

- Các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an TP HCM. Cụ thể:

1. Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc.

2. Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

3. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn TP.

4. Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối hoạt động trong địa bàn 1 quận/huyện từ 6-18 giờ; trừ TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn tạm dừng hoạt động.

5. Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch: không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

6. Nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối, điện lực: không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động; riêng TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn thì thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến".

7. Nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hoá, cửa hàng xăng dầu, gas: hoạt động từ 6-18 giờ, do Sở Công Thương quyết định số lượng và phạm vi hoạt động.

8. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn TP (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật….).

9. Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư.

10. Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh COVID-19, người đi cách ly và đi cách ly về.

11. Công an, quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

12. Quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

13. Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

14. Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất (có thời gian và đề xuất cụ thể).

15. Lực lượng hỗ trợ, cứu trực thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện…).

16. Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí.

17. Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

18. Dịch vụ công chứng.

19. Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ…

20. Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

21. Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và các lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, xã trưng dụng.

22. Người dân đi tiêm ngừa vắc-xin COVID-19 (cần có phiếu tiêm ngừa vaccine).

23. Tổ COVID-19 cộng đồng.

24. Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ: không cấp giấy

25. Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định: thực hiện 1 lần/tuần.

26. Người đi chợ thay: xét nghiệm 1 lần/tuần và trang phục đồ bảo hộ.

27. Các cơ sở sản xuất thực phẩm (bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu…), cơ sở xuất ăn công nghiệp.

28. Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng): Làm việc "3 tại chỗ"; chỉ cấp phát khi ra ngoài trụ sở để giải quyết sự vụ kèm theo hồ sơ và thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

29. Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế… do Sở Du lịch quản lý: làm việc "3 tại chỗ" và thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 18 giờ 30 ngày 20.8 đến 18 giờ hôm nay, 21.8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, gồm 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca trong nước (7.428 ca trong cộng đồng) tại 39 tỉnh, thành.

Đà Nẵng có 43 ca đang nguy kịch, 13 ca tử vong vì COVID-19 trong một tháng

Đà Nẵng có 43 ca đang nguy kịch, 13 ca tử vong vì COVID-19 trong một tháng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho biết: Theo số liệu, từ ngày 3/5 đến nay TP Đà Nẵng ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM 31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM từ 0 giờ ngày 23/8 chỉ thị 16

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1