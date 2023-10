Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thắng về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng Thắng đã trốn khỏi địa phương.

Theo Pháp luật Plus đưa tin, ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Thắng (SN 1980), trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Đối tượng này đã dùng dao chém vợ gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 21h35 phút ngày 7/7, tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã dùng dao gây thương tích chị Trịnh Thị Hoa L. - là vợ của Thắng, (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc). Hậu quả, chị L. bị tổn hại 42% sức khỏe.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: Pháp luật Plus

Sau khi sự việc xảy, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 24/7.

Công an huyện Hậu Lộc đề nghị, nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thắng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc theo địa chỉ: khu Tân Mỹ, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 02373.831.868 hoặc 091.2873.664 (gặp điều tra viên Bùi Văn Thanh).

