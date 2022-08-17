Xót xa: Bé sơ sinh 5 tháng tuổi bị người đi ô tô bỏ rơi ven đường kèm bức thư: 'Mẹ không có điều kiện chăm nuôi...'

Xã hội 17/08/2022 19:54

Một bé trai 5 tháng tuổi được người dân phát hiện bị người đi trên ô tô màu đen bỏ rơi ven quốc lộ 17, địa phận tỉnh Bắc Giang.

 

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, chiều 17/8, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, chính quyền thị trấn Nham Biền vừa phát thông báo tìm nhân thân của bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi tại phố Kem.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/8, người dân tại đây thấy ô tô 4 chỗ màu đen di chuyển trên quốc lộ 17, hướng TP. Bắc Giang - Yên Dũng, dừng lại giữa đường. Sau đó, người trong xe đặt giỏ nhựa màu đỏ bên vệ đường. 

Kiểm tra bên trong, người dân phát hiện bé trai khoảng 5 tháng tuổi, cổ chân đeo lắc bạc. Ngoài ra, trong giỏ có quần áo, khăn, mũ, sữa tắm, hộp sữa và bức thư.

Xót xa: Bé sơ sinh 5 tháng tuổi bị người đi ô tô bỏ rơi ven đường kèm bức thư: 'Mẹ không có điều kiện chăm nuôi...' - Ảnh 1
Bé trai đang được địa phương chăm sóc tại trạm Y tế thị trấn - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ Nhà báo & công luận, bức thư để lại trong giỏ có nội dung: "Con sinh ngày 25/3/2022, mẹ con không có điều kiện chăm nuôi, con kính mong ông bà, cô chú gia đình chăm sóc cháu ạ. Mẹ con cảm ơn nhiều ạ". Sau đó, cháu bé và các đồ vật kèm theo đã được đưa đến Trạm Y tế Nham Biền để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Theo vị cán bộ thị trấn Nham Biền, hiện có một cặp vợ chồng đã đứng ra nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, bé trai vẫn được chăm sóc ở Trạm Y tế thị trấn để đảm bảo sức khỏe.

Sau 15 ngày phát đi thông báo tìm kiếm, nếu không có bố mẹ, người thân đến nhận cháu bé, UBND thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng địa phương cho hay, hiện sức khỏe của cháu bé rất tốt. Nhà chức trách thông báo, ai là thân nhân của cháu bé liên hệ với Công an thị trấn Nham Biền (SĐT: 0982.198045) hoặc UBND thị trấn Nham Biền (0915.710843) để được giải quyết.

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