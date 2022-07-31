Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Gia Lai

Xã hội 31/07/2022 09:30

Một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân được Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai nhận chăm sóc và thông báo tìm người thân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/7, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cha mẹ hay người thân vẫn chưa đến nhận bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa số nhà 14A đường Vạn Kiếp. Bé trai đang được trung tâm chăm sóc, sức khoẻ ổn định.

Trước đó, khoảng 1h ngày 29/7, người dân phát hiện bé trai sơ sinh được quấn một tấm chăn có chữ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, còn dây rốn, ở trước cửa nhà số 14A đường Vạn Kiếp. Nhận được tin báo, Công an phường Thống Nhất đã lập biên bản, sau đó bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai.

Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Gia Lai - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh nặng 2,9kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND phường Thống Nhất cũng thông báo ai là cha, mẹ của cháu bé đến phường làm thủ tục nhận con, thời hạn cuối đến hết ngày 5/8/2022. Quá thời hạn trên, UBND phường Thống Nhất sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có thông tin bé trai bị bỏ rơi, một số cặp vợ chồng hiếm muộn con đã đến đề cập xin nhận cháu làm con nuôi. Tuy nhiên, theo quy định, sau ba tháng không có ai đến nhận mới thực hiện các thủ tục cho làm con nuôi được.

“Hiện tại, sức khỏe cháu bé ổn định. Trung tâm đang chăm sóc, cho cháu uống sữa non và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ thêm sữa mẹ cho cháu” - đại diện Trung tâm cho biết.

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