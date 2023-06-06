Theo kết luận giám định hiện trường của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về vụ tai nạn của học sinh lớp 4 tử vong ở Hải Dương, có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình LED ra khung với mức điện áp đo được là 220V.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, liên quan đến vụ cháu N.S.T. (10 tuổi) - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - tử vong bất thường, kết luận khám nghiệm hiện trường của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nêu rõ, có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình LED ra khung với mức điện áp đo được là 220V. Với mức điện áp này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Cũng trong nguồn tin này, kết quả này là kết quả giám định hiện trường, còn nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết của cháu T. còn phải chờ kết quả giám định các yếu tố khác nữa của Viện Khoa học hình sự. Kết quả này sẽ có trong vài ngày tới.

Trường Tiểu học Thanh Bình, nơi xảy ra sự cố - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Báo Tiền Phong, trước đó, chiều 18/4, Trường tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương) tổ chức ngày hội “Đọc và trải nghiệm” chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Trong ngày hội có chương trình văn nghệ, cháu N.S.T (SN 2013) tham gia biểu diễn trên sân khấu cùng các bạn học sinh khác của đội văn nghệ lúc 15h và kết thúc biểu diễn 10 phút sau đó.

Ngay sau buổi biểu diễn, giáo viên của nhà trường đi qua khu vực sau sân khấu thì phát hiện nam sinh N.S.T bất tỉnh trên sàn nên đã cùng mọi người gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Sự việc được nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT TP Hải Dương, UBND phường Thanh Bình, cơ quan công an và phụ huynh học sinh.

Đến chiều cùng ngày, em N.S.T được bệnh viện cùng gia đình chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 19 ngày điều trị tích cực, em N.S.T đã không qua khỏi, tử vong ngày 7/5.

Học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong bất thường sau khi biểu diễn văn nghệ ở trường Sau 19 ngày điều trị tại bệnh viện, một học sinh lớp 4 ngất xỉu sau khi diễn văn nghệ ở trường tại TP. Hải Dương đã không qua khỏi.

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