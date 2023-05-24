Sau 19 ngày điều trị tại bệnh viện, một học sinh lớp 4 ngất xỉu sau khi diễn văn nghệ ở trường tại TP. Hải Dương đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng nay 24/5, lãnh đạo Công an TP. Hải Dương xác nhận, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Thanh Bình tử vong sau nhiều ngày điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Thanh Bình, chiều 18/4, tại một hoạt động của trường, em N.S.T (SN 24/6/2013), học sinh lớp 4C, tham gia diễn văn nghệ cùng với các học sinh khác.

Tiết mục này diễn ra vào lúc 15h đến 15h10 kết thúc. Sau khi biểu diễn, học sinh đi ra sau sân khấu để về chỗ ngồi ban đầu. Khoảng 5 đến 10 phút sau, cô N.T.T, giáo viên, đi qua khu vực sau sân khấu, phát hiện em S.T nằm bất tỉnh.

Trường Tiểu học Thanh Bình, TP. Hải Dương - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, vị lãnh đạo Công an TP. Hải Dương cho biết thêm, khi xảy sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, điều trị. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) nhưng không qua khỏi.

Về diễn biến sự việc, đại diện Trường Tiểu học Thanh Bình cho biết, chiều 18/4, Trường Tiểu học Thanh Bình tổ chức ngày hội "Đọc và trải nghiệm" chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Nhà trường đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Dương, UBND phường Thanh Bình, Công an phường Thanh Bình và liên hệ với phụ huynh học sinh. Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, 17h20 cùng ngày, cháu bé đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Tuy nhiên, sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương, 16h25 ngày 7/5, nhà trường nhận được thông tin cháu bé đã tử vong. Gia đình nạn nhân mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

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