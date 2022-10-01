Hiện công tác cứu chữa cho các thuyền viên còn sống sót vẫn đang rất tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng vừa có thêm thông tin cụ thể hơn về vụ việc.

Liên quan đến vụ 12 người tử vong trên tàu neo đậu gần Côn Đảo, theo thông tin từ VTV, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, để bảo đảm cho công tác cứu chữa 9 bệnh nhân còn sống sót, đã được trực thăng đưa lên đảo, Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo đã hội chẩn trực tuyến cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp cứu chữa tốt nhất cho các nạn nhân. Hiện trong số 9 thuyền viên đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo, có 3 trường hợp nguy kịch, còn lại đã tỉnh táo và đang được theo dõi, điều trị tích cực. Liên quan đến nguyên nhân tử vong của các thuyền viên trên tàu, hiện đang nghi do ngộ độc thực phẩm, một thuyền viên tàu Wuzhou 8 cho biết: "Buổi trưa có ăn thịt vịt với nước ngọt của Trung Quốc thì không có vấn đề gì, buổi tối có ăn cá với rau củ thì mới xuất hiện tình trạng đau bụng. Khoảng 5h30 chiều ăn cơm xong, đến tầm 10h đến 11h đêm là một số người đau bụng, ói mửa. Còn một số người trụ được lâu hơn thì khoảng 3h sáng mới xuất hiện vấn đề".

Lãnh đạo huyện Côn Đảo, đại diện các cơ quan, đoàn thể có mặt động viên đội ngũ y, bác sĩ và các thuyền viên - Ảnh: VTV Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo huyện Côn Đảo, đại diện các cơ quan, đoàn thể cũng đã có mặt động viên đội ngũ y, bác sĩ và các thuyền viên. Hiện đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng chức năng của địa phương đang làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương, dốc hết sức lực vì mạng sống của thuyền viên. Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 30/9, cơ quan chức năng huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp các đơn vị liên quan, cấp cứu, xử lý vụ nhiều thuyền viên trên tàu Trung Quốc bị thương vong nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tàu Wuzhou 8 neo ở cảng - Ảnh: VnExpress Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 30/9, một trung tâm y tế ở huyện Côn Đảo tiếp nhận 11 thuyền viên (trên tàu hàng biển Trung Quốc, hiệu Wu Zhou 8) đang trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 người đã tử vong. Quá trình cấp cứu, có thêm 1 người không qua khỏi, 9 người còn lại đang được tích cực cấp cứu, điều trị. Trước đó, tàu Wu Zhou 8 trên hải trình từ Thái Lan đến Trung Quốc, trên tàu có 21 thuyền viên. Khi đến vị trí cách Côn Đảo khoảng 63 hải lý về phía Đông Nam thì nhiều thuyền viên có dấu hiệu bị ngộ độc. Một trong 3 trường hợp nguy kịch đang được các y bác sĩ điều trị tích cực - Ảnh: VTV Thuyền trưởng thông tin cho chủ tàu và cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ, cấp cứu, xử lý. Tiếp nhận thông tin, trực thăng cứu hộ đã đến hiện trường, thời điểm này 10 người trên tàu đã tử vong và trực thăng đã đưa 11 người còn lại đến huyện Côn Đảo. Hiện con tàu đang thả neo trên biển cách Côn Đảo 63 hải lý về hướng Đông Nam.

Phát hiện 12 người tử vong trên tàu ở vùng biển gần Côn Đảo, nguyên nhân do ngộ độc thực phẩm Trên con tàu cách vùng biển Côn Đảo không xa được xác định có nhiều thuyền viên gặp nạn, trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (tại Vũng Tàu) đã hỗ trợ những người này.

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