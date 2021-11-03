Thiếu gia nhí nhà Phương Hằng hờn dỗi khi netizen tràn vào hỏi tới tấp về anh vệ sĩ cơ bắp luôn kè kè mẹ

Xã hội 03/11/2021 11:01

Câu nói hờn dỗi nhưng cũng rất dễ thương của Huỳnh Hằng Hữu đã được dân mạng thả tim tới tấp.

Bên cạnh sức hút của "nữ hoàng livetream" Phương Hằng, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu - con trai của bà và ông Dũng Lò vôi, cũng không kém cạnh. Kể từ khi công khai xuất hiện và kêu họi mọi người ủng hộ trên các nền tảng mạng xã hội, Huỳnh Hằng Hữu nhận về rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của dân mạng.

Thiếu gia nhí nhà Phương Hằng hờn dỗi khi netizen tràn vào hỏi tới tấp về anh vệ sĩ cơ bắp luôn kè kè mẹ - Ảnh 1
Huỳnh Hằng Hữu - thiếu gia nhỏ tuổi nhà Phương Hằng thừa kế cơ ngơi 'ngàn tỷ' - Ảnh: Internet

Ngoài việc ngưỡng mộ sinh ra đã ở vạch đích và thừa kế khối tài sản khổng lồ, cậu út còn được nhiều người yêu quý vì dù còn rất nhỏ tuổi nhưng đã hiểu chuyện, lễ phép. 

Bằng chứng mới nhất chính là phản ứng của thiếu gia khi netizen tràn vào TikTok của cậu để xin thông tin của vệ sĩ sơ mi trắng xuất hiện xuyên suốt bên cạnh bà Phương Hằng trong buổi "họp fan" tại khu du lịch Đại Nam vừa qua. 

Thiếu gia nhí nhà Phương Hằng hờn dỗi khi netizen tràn vào hỏi tới tấp về anh vệ sĩ cơ bắp luôn kè kè mẹ - Ảnh 2
Dân mạng săn đón anh vệ sĩ kề cận bên bà Phương Hằng trong đoạn clip được Hằng Hữu đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Hằng Hữu đã đăng tải một đoạn clip ghi lại bà Phương Hằng được các vệ sĩ bảo vệ an toàn nghiêm ngặt nhưng nổi bật nhất là một anh vệ sĩ mặc áo sơ mi trắng. Người này có vóc dáng cao to, cơ bắp cuồn cuộn và luôn ở sát cạnh để bảo vệ bà chủ Đại Nam. Phía dưới bình luận đoạn clip, netizen bất ngờ tràn vào xin thông tin tới tấp và có người còn hỏi rằng anh chàng vệ sĩ này có người yêu chưa?

Thiếu gia nhí nhà Phương Hằng hờn dỗi khi netizen tràn vào hỏi tới tấp về anh vệ sĩ cơ bắp luôn kè kè mẹ - Ảnh 3
Huỳnh Hằng Hữu trả lời khi nhiều người hỏi thăm vệ sĩ của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước phản ứng của dân mạng, Huỳnh Hằng Hữu đã để lại một dòng bình luận hờn dỗi nhưng rất dễ thương khiến mọi người cười ngất: "Ai cũng hỏi anh vệ sĩ mà không ai hỏi Hữu đâu". Nghe thế này thì ai mà không tan chảy vì thiếu gia Đại Nam cho được nhỉ? 

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