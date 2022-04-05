Thảm án tại Cao Bằng: Người bà và 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm khi bị gã hàng xóm dùng xà beng tấn công dã man

Xã hội 05/04/2022 17:06

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Theo Người Lao Động, ngày 5/4, Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ Thăng Phi Hùng (36 tuổi; trú tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/4, Hùng đã dùng xà beng đập nhiều nhát vào người bà Đ.T.L. (63 tuổi) cùng 2 cháu ngoại là L.V.T. (7 tuổi), L.T.Đ. (4 tuổi). Bà L. và bé T. tử vong tại chỗ, còn cháu Đ. được nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện đã được chuyển đi bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Theo Sức khỏe và Đời sống, ông Hoàng Trung Văn, Chủ tịch UBND xã Lê Chung, huyện Hòa An cho biết, vụ việc xảy khoảng 19h30 ngày 4/4 tại thôn Nà Mẩn, xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo UBND xã Lê Chung cũng cho biết thêm, hung thủ có tiền sử tâm thần và trước khi gây ra án mạng nghiêm trọng này, Hùng đã có hành vi đập phá một số tài sản khác.

Được biết, nghi phạm đã ly hôn vợ, có một người con chung. Trong khi đó, gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hiện chính quyền địa phương cùng nhân dân địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ mai táng người xấu số.

Theo Tổ Quốc, liên quan đến vụ việc, lúc 15h30 hôm nay (ngày 5/4), lãnh đạo UBND xã Lê Chung cho biết, cháu Đ. (4 tuổi) đã tử vong. Như vậy vụ án thương tâm trên đã có 3 người tử vong.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

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