Theo đó, vào 15h30ph ngày 8/3/2022, chị A. được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, đau bụng từng cơn và ra huyết âm đạo. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sỹ xác định bệnh nhân có thai 22 tuần doạ sảy, cơn co tử cung mau và mạnh, có huyết cục chảy ra theo đường âm đạo. Bệnh nhân được chỉ định dùng các thuốc giảm co tích cực nhưng không thành công.

Mới đây, trên trang fanpage của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã chia sẻ bài viết liên quan đến việc vừa cứu sống bệnh nhân Đỗ Ngọc A. (32 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bị băng huyết do tự phá thai bằng thuốc.

Lúc này, bệnh nhân A. rơi vào tình trạng sốc, huyết áp tụt còn 60/40 mmHg. Kíp trực đã hội chẩn và thống nhất chẩn đoán bệnh nhân A. bị sốc mất máu nặng do vỡ sẹo mổ tử cung (tiền sử 03 lần mổ lấy thai), sẩy thai băng huyết và rau cài răng lược, ngay lập tức bệnh nhân được chuyển lên Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu, đồng thời báo động đỏ toàn viện để cứu bệnh nhân nguy kịch.

Tới khoảng 22h30ph ngày 8/3, thai 22 tuần tuổi đã sẩy ra ngoài âm đạo, sau khi thai xổ, huyết ra ồ ạt, kíp trực lấy rau để cầm máu đồng thời hồi sức tích cực bằng truyền dịch, truyền máu và thuốc co hồi tử cung. Trong khi lấy rau thì có một phần tổ chức rau thai bám chắc không bong lấy rất khó khăn. Sau khi lấy hết rau thấy huyết vẫn ra nhiều, bệnh nhân được siêu âm ngay tại bàn đẻ, qua hình ảnh siêu âm nhận thấy có nhiều dịch tự do trong ổ bụng.

22h45, bệnh nhân A. được đưa vào Phòng Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp động mạch xâm lấn chỉ đạt 60/40 mmHg, mạch nhanh 130 lần/phút, huyết âm đạo không ngừng chảy ra.

Sau khi mở bụng, thấy trong ổ bụng bệnh nhân có khoảng 500 ml máu, vị trí eo tử cung sẹo mổ cũ có 2 lỗ thủng rách thông với ổ bụng, toàn bộ sẹo mổ cũ mỏng như 1 lớp màng, các bác sĩ tiến hành cắt tử cung để cầm máu. Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng truỵ tim mạch rồi ngừng tim.

Trong khi kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức đang nỗ lực từng phút giây để cứu sống tính mạng bệnh nhân thì điều khó khăn nhất lúc này là bệnh nhân bị băng huyết rất nặng cần lượng lớn nhóm máu O để truyền, tuy nhiên kho máu dự trữ của bệnh viện tại thời điểm cấp cứu bệnh nhân chỉ còn 5 đơn vị máu nhóm O và đã truyền cho bệnh nhân hết. Máu từ Viện Huyết học truyền máu Trung ương chưa về kịp.

Nhận được thông tin bệnh nhân nguy kịch cần bổ sung máu truyền cấp tốc, 3 nhân viên y tế có mặt trong buổi trực gồm nữ hộ sinh Lê Thị Thanh Huyền (Khoa Đẻ), Nguyễn Thị Bích Huệ (Khoa Đẻ) và điều dưỡng Ngô Quang Huy (Khoa Phụ) đã tình nguyện hiến 4 đơn vị máu cứu tính mạng bệnh nhân đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Sau 2 tiếng phẫu thuật, kiểm tra thấy âm đạo có nhiều huyết đỏ tươi từ trong cổ tử cung chảy ra, dù đã khâu ép mặt trước và mặt sau cổ tử cung nhưng huyết vẫn tiếp tục chảy. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân, TTƯT. BSCKII Lê Công Tước - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vào trực tiếp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân đã bị băng huyết rất nặng dẫn tới rối loạn đông máu nặng khiến diện phẫu thuật bóc tách và gỡ dính từ thành bụng cho đến các mỏm cắt trước đây đã cầm máu nay chảy máu trở lại và rất khó cầm - Ảnh: FB BV Sản Nhi Bắc Giang

BS. Lê Công Tước nhận định đây là một ca bệnh rất phức tạp, việc cắt nốt mỏm cắt tử cung để cầm máu cho bệnh nhân không phải điều đơn giản bởi người bệnh từng có tiền sử phẫu thuật lấy thai 3 lần, tử cung đã dính chặt vào các tạng (nhất là bàng quang và niệu quản) nên việc gỡ dính để cắt nốt mỏm cắt tử cung để cầm máu mà không làm tổn thương các tạng xung quanh là việc vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, bệnh nhân đã bị băng huyết rất nặng dẫn tới rối loạn đông máu nặng khiến diện phẫu thuật bóc tách và gỡ dính từ thành bụng cho đến các mỏm cắt trước đây đã cầm máu nay chảy máu trở lại và rất khó cầm.

Do vậy dù chỉ 1 mao mạch nhỏ li ti chảy máu cũng sẽ gây chảy máu đe dọa tính mạng nên việc phẫu thuật cầm máu phải cực kỳ tỉ mỉ, cẩn thận thì mới thành công. Song song với quá trình phẫu thuật là hồi sức tích cực, bệnh nhân tiếp tục được sử dụng thuốc vận mạch để chống trụy tim mạch, truyền 06 đơn vị khối hồng cầu và 05 đơn vị huyết tương.

Sau hơn 7 giờ phẫu thuật căng thẳng, (tới 5h30 ngày 09/3/2022), ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, cầm máu an toàn. Tổng lượng máu được truyền cho bệnh nhân là 4.850 ml khối hồng cầu và 2.200 ml huyết tương.

Sau mổ, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát sao trong Phòng Hồi sức hậu phẫu, do tình trạng bệnh nhân nặng nên vẫn phải duy trì thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản 14 tiếng rồi chuyển qua thở oxy.

Nữ bệnh nhân đã bình phục - Ảnh: FB BV Sản Nhi Bắc Giang

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân A. được truyền thêm 700 ml khối hồng cầu. Đến nay, sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện, bệnh nhân A. khỏe mạnh xuất viện trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ BV Sản Nhi Bắc Giang.