Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ một đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc nghi phạm này dùng dao đâm bạn gái.

Theo Thanh Niên, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Trần Văn Chinh (38 tuổi, ngụ Thái Nguyên) để điều tra làm rõ vụ việc nghi phạm này dùng dao đâm bạn gái.

Theo thông tin ban đầu, Chinh và chị H.T.T.N (25 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, là nhân viên tại 1 cơ sở làm đẹp ở TP.Vũng Tàu) đều có gia đình nhưng đã ly hôn, sau đó cả hai quen biết, yêu đương nhau.

Chinh đang tạm trú tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai), từng quen biết với chồng cũ của chị N. Khi chị N. chia tay chồng thì nảy sinh tình cảm với Chinh. Chinh đã nhiều lần xuống TP. Vũng Tàu thăm, tặng quà chị N.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh niên

Ngày 2/4, Chinh đón xe khách từ TP.Biên Hòa xuống TP. Vũng Tàu thăm chị N. Chinh đến phòng trọ đợi chị N. đi làm về nhưng đến tối cùng ngày, chị N. gọi điện nói đi sinh nhật bạn không về. Lúc này, nhiều người trọ tại đây khuyên Chinh xem lại mối quan hệ với chị N. Sau đó, Chinh ra nhà nghỉ gần bến xe Vũng Tàu ngủ qua đêm.

Cũng đưa tin về vụ việc, theo báo Lao Động, ngày 3/4 chị N. đến nhà nghỉ đón Chinh nhưng không chở về phòng trọ mà chở ra bến xe Vũng Tàu để về lại TP. Biên Hòa. Nảy sinh nghi ngờ chị N. không chung thủy, nên khi đi đến đường Lê Hồng Phong, Chinh dùng dao kề vào cổ của chị N đe dọa. Do hoảng sợ nên chị N. thả tay lái khiến cả hai ngã xuống đường làm con dao bị gãy.

Sau đó, chị N. bỏ chạy thì bị Chinh đuổi theo, dùng phần còn lại của con dao đâm nạn nhân 2 nhát gây thương tích.

Vụ việc xảy ra đã làm náo động một đoạn đường. Ngay lập tức, Chinh đã bị người dân bắt giữ, giao cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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