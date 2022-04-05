Tuy nhiên, khi thi thể nạn nhân được đưa về đến quê, tài xế trong chuyến xe hỗ trợ "mai táng 0 đồng" lại đòi tiền khâm liệm hết 34,8 triệu đồng, cộng thêm tiền chi trước đó 5 triệu đồng (2 triệu đồng tiền hỗ trợ thủ tục và 3 triệu đồng tiền xe chở thi thể). Điều này, khiến cho người nhà anh Đ. vô cùng bức xúc, vì ngay từ đầu đã liên hệ nhờ đến các đơn vị từ thiện giúp đỡ nhưng cuối cùng lại phải đóng phí rất cao.

Liên quan đến vụ "xe tình thương" phụ thu 40 triệu đồng khi chở thi thể nạn nhân Đặng Quốc Đ. (29 tuổi, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) từ TP.HCM về Bình Định, theo Sài Gòn giải phóng, khi nghe tin xấu về anh Đ., gia đình có liên hệ đến ông Đạt - người trong đội tình nguyện SOS ở tỉnh Bình Định (tức Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 – Bình Định) để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đạt cho biết, xe cứu thương của đội không vào được TP.HCM nên giới thiệu một người tên Tèo Bình Định đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ "mai táng 0 đồng".

Trao đổi với Dân Trí, ngày 5/4, ông Nguyễn Quốc Đạt cho biết đã có đơn tố cáo gửi công an các cấp ở Bình Định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Phù Mỹ và Sở Thông tin và Truyền thông để xác minh làm rõ vụ việc.

Ông Đạt khẳng định vụ việc sau đó là do ông Tèo Bình Định làm việc, thỏa thuận giá cả với gia đình anh Đ., không thông qua mình nữa.

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định đã có đơn tố giác gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xử lý - Ảnh: Dân Trí

Ông Đạt cũng lý giải việc xe của đội không vào TP.HCM để chở thi thể là có nguyên nhân. Trước đây, một gia đình ở huyện Tuy Phước, Bình Định nhờ chạy vào TP.HCM chở giúp thi thể người đã mất về quê. Tuy nhiên, khi 2 xe của đội vào đến nơi thì đội dịch vụ tại chỗ đòi tiền rất cao, vì không nhận được thi thể nên phải quay về không.

Về việc kết nối giữa gia đình anh Đ. và người đàn ông tên Tèo Bình Định, ông Đạt cho biết vì nghĩ là đồng hương Bình Định, hơn nữa ông Tèo làm dịch vụ xe cứu thương tại TP.HCM nhiều năm nên sẽ biết làm thủ tục để nhận thi thể và có thể giúp đỡ gia đình thuận lợi hơn. Trước đây, ông Đạt cũng có giới thiệu vài trường hợp cho ông Tèo và người này đều lấy phí vận chuyển, còn đội cũng hỗ trợ tiền xăng xe cho gia đình người đã mất.

Xe cứu thương của người tên Tèo Bình Định đưa anh Đ. về quê - Ảnh: Chụp màn hình

"Sau vụ việc này, tôi bị cộng đồng mạng lên án, công kích dữ dội với những câu mắng, chửi thậm tệ. Thậm chí khủng bố đòi đánh khiến tinh thần tôi bị suy sụp, gia đình cũng bị ảnh hưởng, công việc bị đình trệ. Kèm theo đó là hệ lụy ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân tôi nói riêng và Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định nói chung. Hiện tôi phải tạm khóa Facebook cá nhân và không dám đi ra đường một mình" - ông Đạt nói với Dân Trí.

Ngôi nhà của gia đình anh Đ. - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo Thanh Niên, gia đình anh Đặng Quốc Đ. - nạn nhân tử vong được chuyến "xe tình thường" trên đưa về - có người già yếu, bệnh tật. Ông Trương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, cho biết cha anh Đ. là ông Đặng Mậu T. (57 tuổi) bị bệnh tiểu đường nặng, không lao động được. Mẹ là bà Nguyễn Thị T. (55 tuổi) cũng thường xuyên đau ốm phải làm 10 sào ruộng (tương đương 5.000 m2). Gia đình còn có bà nội của anh Đ. Đã cao tuổi, bị lú lẫn, thường xuyên bỏ nhà đi.

Vợ chồng ông Đặng Mậu T. có 4 người con. Trong đó, 2 con gái đầu lập gia đình, ở riêng. Anh Đ. là con trai duy nhất vào TP.HCM làm thuê tại một cơ sở gia công nhôm, cửa sắt mấy năm nay. Em gái út là chị Đ. làm công nhân tại TP.HCM. Vì vậy, số tiền 40 triệu đồng đối với gia đình là rất lớn.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.