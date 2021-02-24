Theo dự kiến ngày mai (25/2), TAND huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) mở lại phiên xử kín vụ Nguyễn Hoàng Nhựt (giáo viên, SN 1982, quê Đồng Tháp) bị truy tố về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi và dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, đây là lần thứ ba TAND huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) mở phiên xử vụ việc này. Hai lần trước Tết, toà mở phiên xử sau đó tạm hoãn vì nhiều lý do như luật sư vắng mặt, gia đình bị hại đã làm đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe, do thiếu nhiều người liên quan…

Theo cáo buộc của VKS trước toà nêu, khoảng tháng 6/2019, Nhựt đã tiếp cận em L. (học sinh lớp Nhựt làm chủ nhiệm). Đến tiết dạy, Nhựt lấy lý do em nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường. Khi em L. dọn vệ sinh xong, Nhựt thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em. Khi em L. đang “phục vụ” thầy thì có người ngoài vào nên Nhựt kêu nam sinh quay về lớp học.

Lần khác, Nhựt điện thoại cho em L. đến nhà phụ mang sổ sách vào trường. Khi em này đến nhà, thầy Nhựt đề nghị được quan hệ và được nam sinh đồng ý.

Nguyễn Hoàng Nhựt tại phiên xử trước đó - Ảnh: Báo Pháp luật

Được biết, trước đó Nhựt vào xem trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì phát hiện em L. (SN 2005) nên mới nảy sinh ý định tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô với nam sinh này.

Ngoài ra, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với ba nam sinh khác trong cùng lớp. Sự việc sau đó bị gia đình các em nam sinh phát hiện và trình báo tới cơ quan công an.

Cho đến ngày 17/6/2020, Công an huyện Dương Minh Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt giam Nguyễn Hoàng Nhựt để điều tra và xử lý hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

'Yêu râu xanh' dọa tung ảnh nóng, hiếp dâm bé gái 13 tuổi Sáng 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Vũ Khanh (SN 2004, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tay-ninh-mo-lai-phien-toan-xu-kin-vu-thay-giao-dam-o-nhieu-nam-sinh-396918.html