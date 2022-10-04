Cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ một đối tượng có hành vi dâm ô đối với một bé gái 10 tuổi.

Theo Báo Giáo Dục và Thời Đại, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Quốc Anh (SN 1969, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Tạm giữ đối tượng Đỗ Quốc Anh để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời đại

Trước đó theo Báo Tiền Phong, vào hồi 18 giờ ngày 3/10, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N. T. N (trú tại thành phố Bắc Giang) về việc, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bắc Giang, con gái chị N là N. T. M (SN 2012) bị một người đàn ông khoảng 50 tuổi có hành vi dâm ô.

Theo trình báo đối tượng thực hiện hành vi dâm ô của mình tại một trường tiểu học trong địa bàn thành phố. Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP. Bắc Giang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự xác minh.

Đến 20 giờ 50 phút ngày 3/10, Công an thành phố Bắc Giang vận động đối tượng Đỗ Quốc Anh (SN 1969, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Quá trình làm việc ban đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Đỗ Quốc Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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