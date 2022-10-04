Vào sáng ngày 4/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có những thông tin mới liên quan đến vụ người phụ nữ giết chồng rồi dựng chuyện bị giang hồ sát hại.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 4/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh (53 tuổi, trú xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 20/9, Trần Thị Hoanh trình báo cơ quan công an về việc chồng của bà là ông Huỳnh H. (51 tuổi) bị giang hồ đòi nợ sát hại. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ Hoanh chính là hung thủ sát hại ông Huỳnh H.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Hoanh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó, bà Trần Thị Hoanh báo chồng của bà là ông Huỳnh Hà bị giang hồ đòi nợ sát hại. Tuy nhiên qua khám nghiệm, xác minh điều tra vụ việc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ Trần Thị Hoanh chính là hung thủ sát hại ông Huỳnh Hà.

Theo lời khai của bà Hoanh, nguyên nhân do 2 vợ chồng Trần Thị Hoanh và ông Huỳnh Hà mâu thuẫn, cãi vã. Hoanh căm tức lên kế hoạch giết chồng. Do đó, trong lúc ông Hà ngủ trưa, Hoanh cầm con dao chuẩn bi sẵn đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, lưng… Mặc dù gãy dao, Hoanh tiếp tục lấy chày gõ lưỡi dao đâm xuyên trên người chồng. Sau đó xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện người chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại.

Mâu thuẫn trong hôn nhân, vợ nhẫn tâm sát hại chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ giết Trong lúc nạn nhân đang ngủ, nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều phát chí mạng khiến ông H. tử vong tại chỗ.

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