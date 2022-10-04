Vụ 2 mẹ con tử vong khi rơi từ tầng 12 chung cư ở TP.HCM: Nghi vấn người mẹ bị trầm cảm

Xã hội 04/10/2022 10:36

Sau khi rơi từ tầng 12 chung cư Vinhomes, người mẹ chết tại chỗ, còn cháu bé 3 tháng tuổi cũng tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Zing, liên quan đến vụ 2 mẹ con tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư Vinhomes xuống đất, Công an Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định danh tính người mẹ là N.T.H.T. (33 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hoà). Còn cháu bé là con của người này, mới sinh được 3 tháng. Chị T vừa sinh đôi 1 trai 1 gái, đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại tầng 12 của toà S102.

Bước đầu, cảnh sát nghi vấn người mẹ bị trầm cảm nên ôm con nhảy từ lầu 12 tự vẫn.

Vụ 2 mẹ con tử vong khi rơi từ tầng 12 chung cư ở TP.HCM: Nghi vấn người mẹ bị trầm cảm - Ảnh 1
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing 

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào hơn 4 giờ rạng sáng ngày 4/10, người dân đang tập thể dục ở khuôn viên bên toà S102 của khu chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi người dân chạy tới thì thấy một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh một cháu bé mới sinh.

Ngay sau đó, xe cứu thương và các nhân viên y tế có mặt kiểm tra nhưng người phụ nữ đã chết, cháu bé còn thở nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em cũng không qua khỏi. 

Nhận thông tin, Công an TP.Thủ Đức, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện tại, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TP.HCM: Tá hỏa phát hiện mẹ và con trai 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

TP.HCM: Tá hỏa phát hiện mẹ và con trai 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Vào ngày 4/10, Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ việc về người phụ nữ mới sinh con được 3 tháng đã cùng người con rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất làm 2 mẹ con tử vong.

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