Vào ngày 4/10, Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ việc về người phụ nữ mới sinh con được 3 tháng đã cùng người con rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất làm 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào hơn 9 giờ sáng ngày 4/10, Công an Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ và con trai 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong.

Cụ thể, vào hơn 4 giờ rạng sáng ngày 4/10, khi người dân đang tập thể dục ở khuôn viên bên toà S102 của khu chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức thì nghe tiếng động mạnh. Sau khi người dân chạy tới, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh một bé trai mới sinh.

Ngay sau đó xe cứu thương và các nhân viên y tế có mặt kiểm tra nhưng người phụ nữ đã chết, bé trai còn thở nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em cũng không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an TP.Thủ Đức, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, người phụ nữ là chị N.T.T.T. (33 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hoà), còn bé trai là con của người này, mới sinh được 3 tháng. Chị T vừa sinh đôi 1 trai 1 gái, đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại tầng 12 của toà S102. Hiện tại, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thắt lòng lời kể của người thân cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn tử vong: 'Nỗ lực ứng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành' Chị Và Y Dở (SN 2003, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) vẫn còn nghẹn ngào, không thốt được nên lời bởi vì chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, chị mãi mãi mất đi con gái yêu quý mới 4 tháng tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-ta-hoa-phat-hien-me-va-con-trai-3-thang-tuoi-roi-tu-tang-12-chung-cu-xuong-dat-tu-vong-509750.html