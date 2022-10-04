Mới đây, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết Dengue. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là trường hợp thứ 8 tử vong vì sốt xuất huyết trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo VOV. VN, Bệnh nhân là anh T.M.N. (sinh năm 1988, ở thôn 5, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông). Trước đó, ngày 25/9, bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi, ở nhà tự điều trị bằng thuốc hạ sốt. Ngày 28/9, bệnh nhân nôn ói, mệt nhiều, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Bông điều trị. Đến 20h cùng ngày, bệnh chuyển nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Do tình trạng bệnh nặng, bệnh nhân tử vong ngày 30/9 với chẩn đoán: sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng (gan, thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa), sốt xuất huyết Dengue ngày 5.

bệnh nhân thứ 8 tại Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết. Ảnh: Báo Chính Phủ

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6658 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 8 trường hợp tử vong.

Trước đó theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế ghi nhận đến ngày 4/7, cả nước có khoảng 92.000 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó. Đã có 36 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết - tăng 6 trường hợp so với 10 ngày trước đó.

Số ca tử vong do sốt xuất huyết khắp cá nước đang ở mức đáng báo động. Ảnh: Bộ Y Tế

Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Nguyên nhân do dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển; bên cạnh đó sự giao lưu đi lại của người dân cao, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

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