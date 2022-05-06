Tài xế lái ôtô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở TP. Thủ Đức đã ra trình diện

Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ lại xe ô tô và rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 10h sáng nay, tài xế đã ra cơ quan công an trình diện để phục vụ công tác điều tra.
- Bức xúc thái độ của tài xế ô tô 'điên' sau khi tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM: Quỳ lạy xin người dân đừng đánh rồi trốn mất
- Vụ ô tô 'điên' mất lái tông liên tiếp nhiều phương tiện giao thông, nhiều người bị thương tại TP.HCM: Camera ghi lại toàn bộ quá trình gây tai nạn kinh hoàng
Theo Zingnews đưa tin liên quan đến vụ ô tô "điên" tông hàng loạt xe máy tại giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (TP.HCM), ngày 6/5, đại diện Công an TP. Thủ Đức cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 4 người nhập viện cấp cứu.
Đến 10h ngày 6/5, nam tài xế gây ra vụ tai nạn đã đến cơ quan điều tra trình diện. Qua xác minh, ôtô mang biển số 51H-921.02 gây ra vụ tai nạn do ông H.C.T. (ngụ TP. Thủ Đức) đứng tên chủ sở hữu. Phương tiện này được đi đăng kiểm ngày 20/4/2021, hạn kiểm định đến năm 2023.
Theo thông tin của báo Dân Trí, trước đó, khoảng 19h30 ngày 5/5, người đàn ông khoảng 40 tuổi lái ô tô biển số TP.HCM, lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức. Đến giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức, giáp ranh phường Linh Tây với phường Trường Thọ), ô tô bất ngờ tông vào 2 xe máy rồi lao vào nhà dân bên đường. Sau đó, ô tô lùi lại và tông tiếp vào nhiều xe máy khác...
Một số người dân gần hiện trường cho biết, ô tô trên tông khoảng 10 xe máy, một số xe bị va chạm nhẹ đã rời đi. Ô tô hư hỏng nặng phần đầu, bị bung túi khí, các xe máy hư hỏng nằm la liệt trên đường.
Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm 4 người bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu, không có trường hợp tử vong.