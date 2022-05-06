Tài xế lái ôtô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở TP. Thủ Đức đã ra trình diện

Xã hội 06/05/2022 13:58

Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ lại xe ô tô và rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 10h sáng nay, tài xế đã ra cơ quan công an trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Theo Zingnews đưa tin liên quan đến vụ ô tô "điên" tông hàng loạt xe máy tại giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (TP.HCM), ngày 6/5, đại diện Công an TP. Thủ Đức cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 4 người nhập viện cấp cứu.

Đến 10h ngày 6/5, nam tài xế gây ra vụ tai nạn đã đến cơ quan điều tra trình diện. Qua xác minh, ôtô mang biển số 51H-921.02 gây ra vụ tai nạn do ông H.C.T. (ngụ TP. Thủ Đức) đứng tên chủ sở hữu. Phương tiện này được đi đăng kiểm ngày 20/4/2021, hạn kiểm định đến năm 2023.

Tài xế lái ôtô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở TP. Thủ Đức đã ra trình diện - Ảnh 1
Hiện trường vụ ô tô điên tông hàng loạt xe máy khiến 4 người bị thương nặng - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin của báo Dân Trí, trước đó, khoảng 19h30 ngày 5/5, người đàn ông khoảng 40 tuổi lái ô tô biển số TP.HCM, lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức. Đến giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức, giáp ranh phường Linh Tây với phường Trường Thọ), ô tô bất ngờ tông vào 2 xe máy rồi lao vào nhà dân bên đường. Sau đó, ô tô lùi lại và tông tiếp vào nhiều xe máy khác...

Một số người dân gần hiện trường cho biết, ô tô trên tông khoảng 10 xe máy, một số xe bị va chạm nhẹ đã rời đi. Ô tô hư hỏng nặng phần đầu, bị bung túi khí, các xe máy hư hỏng nằm la liệt trên đường.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm 4 người bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu, không có trường hợp tử vong. 

Tài xế 'ô tô điên' gây tai nạn 'kinh hoàng' rồi 'lẩn trốn', công an kêu gọi đến trình diện

Tài xế 'ô tô điên' gây tai nạn 'kinh hoàng' rồi 'lẩn trốn', công an kêu gọi đến trình diện

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM kêu gọi tài xế ô tô đâm nhiều xe máy khiến 4 người bị thương nặng, sau đó rời khỏi hiện trường đến Đội Điều tra tổng hợp trình diện.

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