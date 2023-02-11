Vào trưa ngày 11/2, Công an Q12, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân 2 người đàn ông cùng lúc rơi từ trên lầu của một căn nhà xuống đất tử vong

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào trưa ngày 11/2, Công an Q12, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân 2 người đàn ông cùng lúc rơi từ trên lầu của một căn nhà xuống đất tử vong sau đó.

Cụ thể, khuya 10/2 khi một nhóm người đang ngồi ăn tiệc nhóm họ đám cưới tại một căn nhà trong con hẻm trên đường ĐHT 08, thuộc phường Đông Hưng Thuận, Q12 thì bất ngờ hai người đàn ông ngoài 40 tuổi cùng lúc rơi từ trên lầu xuống. Vụ việc làm hai người nằm bất động, mặc dù nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 đều đã tử vong sau đó.

Hiện trường được phong toả - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngay sau khi nhận tin báo, Công an Q.12 và các đơn vị nghiệp vụ CATP có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Cả 2 người này đều là bà con của chủ nhà. Trong đó một người sống gần đó, còn một người mới từ quê vào để dự đám cưới.

Tối hôm qua gia đình tổ chức tiệc nhóm họ bà con ở trước cửa nhà, khi tiệc đã gần tan thì 2 người đi vào trong căn nhà của gia chủ rồi sau đó rơi từ trên lầu xuống. Hiện tại, Công an vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Phú Yên: Bà nội trợ dạy kèm tại nhà đánh bầm vai học sinh lớp 5 Vào ngày 11/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý sự việc một phụ nữ làm nội trợ tổ chức dạy tại nhà đánh học sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-2-nguoi-an-ong-cung-roi-lau-tu-vong-tai-tiec-cuoi-o-tphcm-554864.html