Người thân của 2 thuyền viên mất tích vì chìm tàu ở Hàn Quốc: 'Các con cứ hỏi sao lâu rồi không thấy ba gọi về, tụi con nhớ ba'

Xã hội 11/02/2023 12:03

Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, chị Hoa sụt sùi cho hay từ ngày nhận được tin chồng cùng con tàu gặp nạn ở ngoài khơi Hàn Quốc (ngày 4/2) cho đến nay đã bước sang ngày thứ 6.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ ngày nhận được tin chồng cùng con tàu gặp nạn ở ngoài khơi Hàn Quốc (ngày 4/2) cho đến nay đã bước sang ngày thứ 6, chị Trần Thị Ngọc Hoa (ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên; vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Dám) không có đêm nào chị ngủ được, cứ nhìn điện thoại, đọc mọi nguồn tin để nắm thông tin về chồng.

Chị Hoa cho hay anh Dám ở quê cũng làm nghề đi biển nhưng do gia cảnh quá khó khăn, công việc của vợ chồng chị bấp bênh nên đầu năm 2022, anh có ý định sang Hàn Quốc làm việc. Gạt dòng nước mắt, chị Hoa nói: "Vay mượn anh em, họ hàng và ngân hàng được tổng cộng gần 500 triệu đồng để anh sang Hàn Quốc làm việc trên tàu cá, với hy vọng tương lai gia đình sẽ đỡ vất vả. Nhưng nào ngờ chuyến đi biển đầu tiên sau 47 ngày sang bên đó lại gặp tai nạn này. Giờ thì mọi người ở nhà chỉ còn biết cầu nguyện phép mầu sẽ tới, để anh ấy được bình an dù đó là điều rất mong manh".

Cũng theo chị Hoa, điều lo lắng nhất lúc này của gia đình chính là việc nhà chức trách Hàn Quốc sẽ kết thúc công việc tìm kiếm trong 2 ngày nữa. Nếu như chưa tìm được tung tích của anh Dám thì gia đình thật sự không biết bám víu vào đâu.

Người thân của 2 thuyền viên mất tích vì chìm tàu ở Hàn Quốc: 'Các con cứ hỏi sao lâu rồi không thấy ba gọi về, tụi con nhớ ba' - Ảnh 1
Chị Trần Thị Ngọc Hoa khóc rất nhiều khi hay tin người chồng gặp tai nạn ở Hàn Quốc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chung hoàn cảnh với chị Hoa, những ngày qua, người thân của thuyền viên Nguyễn Văn Đạo (SN 1988; ngụ xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) cũng mong ngóng thông tin anh từng giờ. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chị Nguyễn Thị Thiền (vợ anh Đạo) ngất lên ngất xuống từ khi hay tin chồng cùng con tàu gặp nạn.

Ngồi ôm 2 đứa cháu nội, ông Nguyễn Văn Bảo (bố thuyền viên Nguyễn Văn Đạo) thẫn thờ cho hay do công việc ở nhà bấp bênh, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng Đạo vay 470 triệu đồng từ ngân hàng để sang Hàn Quốc làm việc. Trước đó, gia đình vừa mới xây nhà mới cũng vay mượn một khoản tiền lớn. "Trước ngày Đạo đi Hàn Quốc, ai cũng mong nó luôn mạnh khỏe, công việc thuận lợi để kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ con. Vậy mà, ngờ đâu tai họa giáng xuống quá nhanh" - ông Bảo xót xa.

Người thân của 2 thuyền viên mất tích vì chìm tàu ở Hàn Quốc: 'Các con cứ hỏi sao lâu rồi không thấy ba gọi về, tụi con nhớ ba' - Ảnh 2
Bà con đến động viên, chia sẻ với gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Dám - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, khiến 9 người trong số 12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam. Đến ngày 6/2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. 

Ngoài ra, một lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và cử người tới thăm hỏi động viên 2 gia đình này. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với các gia đình trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục nếu như trường hợp xấu nhất là các nạn nhân tử vong và cần đưa thi thể về.

Ông Nguyễn Viết Đồng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc, cho biết sau khi nắm được thông tin có công dân của địa phương trên con tàu gặp nạn ở Hàn Quốc, chính quyền đã nhanh chóng có mặt thăm hỏi, đồng thời phối hợp gia đình, các cơ quan chức năng để có phương án hỗ trợ.

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