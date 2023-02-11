Phú Yên: Bà nội trợ dạy kèm tại nhà đánh bầm vai học sinh lớp 5

Xã hội 11/02/2023 13:46

Vào ngày 11/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý sự việc một phụ nữ làm nội trợ tổ chức dạy tại nhà đánh học sinh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 1/2, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay đã giao lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB& XH, UBND phường Phú Thạnh, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ cháu TTA (lớp 5, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong).

UBND TP Tuy Hòa yêu cầu UBND phường Phú Thạnh khẩn trương xử lý theo quy định việc bà HTTV (36 tuổi, làm nội trợ, ngụ phường Phú Thạnh) tổ chức dạy học tại nhà và đã đánh cháu A. Kết quả xử lý báo cáo UBND TP chậm nhất là ngày 13/2.

 

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, là người làm nội trợ nhưng bà V. đã tổ chức dạy học tại nhà. Mẹ cháu A là bạn của bà V. nên đã gửi con cho bà V dạy. Xuất phát từ việc cháu A không làm được bài tập, bà V đã đánh cháu bầm tím cả hai vai.

Phú Yên: Bà nội trợ dạy kèm tại nhà đánh bầm vai học sinh lớp 5 - Ảnh 1
Cháu TTA bị bầm tím sau khi bị bà V đánh - Ảnh: Báo Người Lao Động
Phú Yên: Bà nội trợ dạy kèm tại nhà đánh bầm vai học sinh lớp 5 - Ảnh 2
Hình ảnh được cho em A. bị đánh bầm bả vai trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một trang mạng xã hội đưa thông tin em học sinh này đi học kèm tại nhà 1 người tổ chức dạy thêm. Do em A. không giải được bài tập nên người này đã đánh em A. "Đau lòng quá, con em ám ảnh khóc cả đêm không ngủ được" - người này viết rồi cho biết khi được hỏi thì người đánh em học sinh nêu lý do nóng giận và nhắn tin xin lỗi.

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