Rơi nước mắt cảnh bố đếm từng tờ tiền cho con ngày nhập học: ‘Chỉ có bố mẹ là cho ta vô điều kiện, đừng bất hiếu với họ’

Xã hội 15/08/2019 12:28

Bức ảnh cảm động ghi lại hình ảnh người bố đếm từng tờ tiền đưa con trong ngày nhập học khiến ai nấy cũng rưng rưng.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc người bố đưa tiền cho con trong ngày nhập học. Mặc dù chỉ là bức ảnh được chụp vội nhưng nó khiến không ít người rơi nước mắt nhớ về bố mẹ của mình. Theo đó, bức ảnh này được đăng tải trên diễn đàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhân dịp tân sinh viên tựu trường.

buc anh cam dong 1
Bức ảnh cảm động, chụp lại khoảnh khắc bố đếm từng tờ tiền cho con trai - Ảnh: Diễn đàn UTE TV

Trong bức ảnh, người bố ăn mặc giản dị, mang một đôi dép tổ ong màu vàng đậm đang đếm từng tờ tiền trong ví để đưa cho con. Nhiều cư dân mạng đoán rằng bức ảnh trên được chụp lại sau khi người bố đưa con đi làm thủ tục nhập học. Có lẽ chuẩn bị về quê nên ông bố đang đếm số tiền còn lại để đưa cho con trai.

buc anh cam dong 2
Bức ảnh trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người rưng rưng khi nghĩ về bố mẹ - Ảnh: Diễn đàn UTE TV

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi cay mắt vì nhớ đến bố mẹ đã vất vả nuôi con ăn học. Chính vì vậy, chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh gây bão mạng này đã nhận được hàng chục nghìn lượt like và rất nhiều lượt chia sẻ.

“Đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ là cho ta vô điều kiện, đừng bất hiếu với họ. Hy vọng các em tân sinh viên sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với công sức, tình cảm của bố mẹ đã dành cho các em”, một cư dân mạng bình luận.

“Nhìn bức ảnh này mà mình rưng rưng nhớ lại mình ngày xưa cũng vậy. Lúc đi học, bố mẹ phải gom góp, vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền cho mình đóng học phí. Giờ ra trường rồi thì bố mẹ chẳng còn bao nhiêu thời gian để mình được trả ơn”, K.A ngậm ngùi.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng hiện bức ảnh vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội.

Bức ảnh mẹ bỉm sữa một mình ôm con trong căn phòng bừa bộn khiến chị em nghẹn ngào: ‘Đàn ông cứ nói chăm con nhàn lắm’

Bức ảnh mẹ bỉm sữa một mình ôm con trong căn phòng bừa bộn khiến chị em nghẹn ngào: ‘Đàn ông cứ nói chăm con nhàn lắm’

Để sinh và nuôi con, người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Thế nhưng không phải người chồng nào cũng hiểu và thông cảm cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội bức ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản