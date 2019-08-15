Bức ảnh cảm động ghi lại hình ảnh người bố đếm từng tờ tiền đưa con trong ngày nhập học khiến ai nấy cũng rưng rưng.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc người bố đưa tiền cho con trong ngày nhập học. Mặc dù chỉ là bức ảnh được chụp vội nhưng nó khiến không ít người rơi nước mắt nhớ về bố mẹ của mình. Theo đó, bức ảnh này được đăng tải trên diễn đàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhân dịp tân sinh viên tựu trường.

Bức ảnh cảm động, chụp lại khoảnh khắc bố đếm từng tờ tiền cho con trai - Ảnh: Diễn đàn UTE TV

Trong bức ảnh, người bố ăn mặc giản dị, mang một đôi dép tổ ong màu vàng đậm đang đếm từng tờ tiền trong ví để đưa cho con. Nhiều cư dân mạng đoán rằng bức ảnh trên được chụp lại sau khi người bố đưa con đi làm thủ tục nhập học. Có lẽ chuẩn bị về quê nên ông bố đang đếm số tiền còn lại để đưa cho con trai.

Bức ảnh trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người rưng rưng khi nghĩ về bố mẹ - Ảnh: Diễn đàn UTE TV

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi cay mắt vì nhớ đến bố mẹ đã vất vả nuôi con ăn học. Chính vì vậy, chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh gây bão mạng này đã nhận được hàng chục nghìn lượt like và rất nhiều lượt chia sẻ.

“Đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ là cho ta vô điều kiện, đừng bất hiếu với họ. Hy vọng các em tân sinh viên sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với công sức, tình cảm của bố mẹ đã dành cho các em”, một cư dân mạng bình luận.

“Nhìn bức ảnh này mà mình rưng rưng nhớ lại mình ngày xưa cũng vậy. Lúc đi học, bố mẹ phải gom góp, vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền cho mình đóng học phí. Giờ ra trường rồi thì bố mẹ chẳng còn bao nhiêu thời gian để mình được trả ơn”, K.A ngậm ngùi.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng hiện bức ảnh vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-nuoc-mat-canh-bo-dem-tung-to-tien-cho-con-ngay-nhap-hoc-chi-co-bo-me-la-cho-ta-vo-dieu-kien-dung-bat-hieu-voi-ho-334526.html