Vào rạng sáng 29/5, một xe bán tải đâm liên tiếp hàng loạt ô tô đang đỗ tại khu vực để xe phía sau 1 chung cư thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện trường vụ tai nạn chứng kiến những mảnh vỡ văng tứ tung.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 29-5, người dân dậy sớm đi tập thể dục ở khu vực chung cư Sunrise (thuộc tổ 7, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được phen kinh hoàng khi phát hiện tiếng gầm rú từ chiếc xe ô tô bán tải phóng với tốc độ cao, gây tai nạn liên hoàn khiến 10 ôtô đang đỗ ven đường bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng sau pha va chạm - Ảnh: báo VOV

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV, người dân cho biết, xe bán tải màu trắng, biển kiểm soát 14C-229.xx đã đâm vào hàng loạt xe đang đỗ phía sau một chung cư khiến khoảng 10 xe ô tô bị hư hỏng nặng, may mắn không có thiệt hại về người. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bán tải đã rời khởi hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao Động

Trong số hàng loạt các loại xe bị hư hỏng có: Mazda CX5, Mazda3, Mazda BT50, Hyundai i10, Fortuner, Ford Ranger... Thậm chí, chiếc xe 5 chỗ loại nhỏ nhẹ còn bị chiếc xe bán tải húc vào xe tải rồi đẩy văng hẳn sang bãi xe khác.

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn này, tài xế xe bán tải lập tức để lại phương tiện, rời khởi hiện trường.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, truy tìm tài xế, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

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