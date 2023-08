Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, 8 điểm/môn rớt trường top đầu

Ngược lại, trường THPT lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 10,5 điểm, trung bình 3,5 điểm/môn là đỗ, gồm: Đa Phước, Thạnh An, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, Trung Lập, An Nhơn Tây. So với năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 trường này không thay đổi.

Kế đến, một số trường THPT gồm: Phong Phú, Quang Trung, Phước Kiển, Nguyễn Văn Linh, Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Nguyễn Văn Tăng điểm chuẩn dao động từ 11-11,75 điểm.