Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, 8 điểm/môn rớt trường top đầu

Xã hội 07/07/2023 14:34

Trưa 7/7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập trên địa bàn.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 7/7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của 108 trường THPT. 

Với điểm xét tuyển là tổng 3 bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) lấy điểm chuẩn cao nhất ở nguyện vọng 1 là 25,5, thí sinh đạt 8,5/môn điểm mới trúng tuyển.

Ngược lại, trường THPT lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 10,5 điểm, trung bình 3,5 điểm/môn là đỗ, gồm: Đa Phước,  Thạnh An, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, Trung Lập, An Nhơn Tây. So với năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 của 7 trường này không thay đổi. 

Kế đến, một số trường THPT gồm: Phong Phú, Quang Trung, Phước Kiển, Nguyễn Văn Linh, Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Nguyễn Văn Tăng điểm chuẩn dao động từ 11-11,75 điểm. 

Đây là các trường thuộc khu vực thuộc vùng ven như huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, quận 9 cũ. 

Như vậy, với mức chênh lệch khá cao thì có những thí sinh 3,5 điểm/môn đã đỗ nguyện vọng 1 nhưng có thí sinh 8 điểm/môn vẫn không trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, 8 điểm/môn rớt trường top đầu - Ảnh 1Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, 8 điểm/môn rớt trường top đầu - Ảnh 2

Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, 8 điểm/môn rớt trường top đầu - Ảnh 3
 Chi tiết điểm chuẩn của các trường công lập trên địa bàn TP.HCM, trường THPT lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 10,5 điểm, trung bình 3,5 điểm/môn - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Sau khi biết điểm chuẩn, học sinh cần làm gì?

Chia sẻ về vấn đề này, dẫn tin từ VnExpress, ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, lưu ý thí sinh so sánh điểm thi với điểm chuẩn các trường đã đặt nguyện vọng để biết mình trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 hay 3. Nguyên tắc xét tuyển là thí sinh đỗ vào nguyện vọng cao nhất sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng còn lại.

Khi đã biết trúng tuyển vào trường nào, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ xác nhận nhập học trường đó. Các trường THPT bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 11/7 đến hết 16h ngày 1/8. Sau thời gian này, thí sinh không nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: 3,5 điểm/môn vẫn đỗ trường công lập, 8 điểm/môn rớt trường top đầu - Ảnh 4
Khi đã biết trúng tuyển vào trường nào, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ xác nhận nhập học trường đó - Ảnh minh họa: báo Lao Động

Hồ sơ nhập học lớp 10 công lập ở TP HCM gồm:

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 có ghi 3 nguyện vọng vào các trường THPT.

- Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, có ghi 3 nguyện vọng.

- Học bạ cấp THCS (bản chính).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do cơ sở giáo dục cấp, bổ sung bản chính khi được phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bằng.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy xác nhận được hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ông Cang nhấn mạnh các trường THPT tuyệt đối không nhận đơn, không giải quyết trường hợp xin đổi nguyện vọng, chuyển trường.

Năm nay, trong gần 96.000 thí sinh dự thi, khoảng 77.300 em trúng tuyển lớp 10 công lập (80%). Những thí sinh còn lại có thể theo học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Những trường này có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 55.000, chủ yếu xét học bạ.

CHÍNH THỨC: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024, THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với 25,5 điểm

CHÍNH THỨC: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024, THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với 25,5 điểm

Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn.

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