Vụ cô gái bị đánh dã man trên phố: Người nam giới bỏ trốn, Công an đang truy tìm, hé lộ mối quan hệ bất ngờ của hai bên

Xã hội 07/07/2023 13:39

Hiện Công an đang truy tìm T. người nam đã cùng với vợ mình đánh dã man cô gái vào ngày 3/7 vừa qua tại khu vực 2, phường 4, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Theo thông tin từ Dân Việt, liên quan đến vụ việc cô gái tên L. (19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) bị đôi nam nữ đánh dã man trên phố ở Hậu Giang, chiều nay 7/7, người nam tên là T.T.T. (21 tuổi, ngụ ở TP.Vị Thanh) đã bỏ trốn, hiện phía Công an TP.Vị Thanh đang truy tìm.

Cụ thể, tính đến thời điểm này, Công an TP.Vị Thanh chỉ mới làm việc với vợ T. là V.T.K. (19 tuổi) và một số người có liên quan khác.

Bí thư Thành ủy Vị Thanh Nguyễn Hữu Tình cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng truy bắt đối tượng bỏ trốn, xử lý nghiêm vụ việc, theo quy định của pháp luật.

Vụ cô gái bị đánh dã man trên phố: Người nam giới bỏ trốn, Công an đang truy tìm, hé lộ mối quan hệ bất ngờ của hai bên - Ảnh 1
Cô gái bị đánh nhiều lần vào đầu, mặt - Ảnh: VTC News

Thông tin ban đầu cho biết, 3 người nói trên có mối quan hệ bạn bè nhưng không còn thân thiết. Thời gian gần đây còn xảy ra mâu thuẫn khi nhắn tin qua lại.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoạn clip thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ. Đa số các bình luận đều không đồng tình với hành động của đôi nam nữ.

Vụ cô gái bị đánh dã man trên phố: Người nam giới bỏ trốn, Công an đang truy tìm, hé lộ mối quan hệ bất ngờ của hai bên - Ảnh 2
L. nhập viện điều trị sau khi bị T. và K. đánh - Ảnh: Dân Việt

Dẫn tin từ VTC News, theo như đoạn clip đăng tải, người đàn ông tên T với vẻ ngoài cao to, nắm cổ ảo cô gái rồi liên tục đấm vào mặt và nói “không biết trên biết dưới”. 

Cô gái cúi mặt và “xin lỗi”, thì người đàn bà đi cùng (V.T.K) cầm nón bảo hiểm lao vào đánh vào đầu cô gái và nói “mày xin lỗi kiểu đó hả”.

Mặc dù cô gái này liên tục xin lỗi nhưng cặp nam nữ vẫn dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu cô gái. 

Tiếp đến, người đàn ông tát và đấm nhiều lần vào mặt cô gái rồi nói: “Tao không bênh vợ tao thì mặt mũi để ở đâu”. 

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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