Nữ sinh đầu độc cha khóc lóc, hối hận: ‘Xin tha thứ cho con’

Xã hội 09/12/2022 18:03

Mới đây, phiên tòa xét xử nữ sinh đầu độc cha ruột tử vong thương tâm bằng chất độc nguy hiểm đã có lời nói đầy ân hận.

Đăng tải trên VnExpress, Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, thừa nhận đầu độc cha bằng chất độc xyanua là dã man, bày tỏ ân hận và cầu mong được nạn nhân tha thứ.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, bị cáo tỏ ra bình thản, thi thoảng quay sang nhìn mẹ và người thân dự tòa với tư cách bị hại trong vụ án. Linh có vài phút trò chuyện với một trong hai luật sư bảo vệ mình.

HĐXX cho Linh khoảng 5 phút tự khai lại quá trình phạm tội. Giọng nhỏ, đều đều, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc. Trong hơn một giờ toà xét hỏi, Linh nhiều lần bật khóc, thừa nhận hành vi của mình là dã man.

Nữ sinh đầu độc cha khóc lóc, hối hận: ‘Xin tha thứ cho con’ - Ảnh 1
Tống Thị Tùng Linh khóc, thừa nhận hành vi sát hại cha. Ảnh: VTC News

Trả lời HĐXX, Linh nói trong cuộc sống hàng ngày ông Điệp thường chửi mắng, đánh bị cáo, chị gái và mẹ. Đến năm Linh học lớp 10 thì việc đánh không còn diễn ra nhưng sau những lần bị cha chửi thì rất áp lực, ức chế, bức xúc.

"Bị cáo thích học thiết kế đồ họa nhưng cha thì áp đặt bắt học luật, y nên đăng ký theo ý cha. Ông luôn là người áp đặt nên dù có ngồi lại nói chuyện hay nhờ người thân tác động cũng sẽ không chấp nhận", Linh khai. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận rằng ý muốn của cha là tốt cho mình và suốt trong ba năm học đại học, ông Điệp là người chu cấp tiền học phí.

Được nói lời sau cùng, Linh khóc, bày tỏ sự hối hận vì hành động đã gây ra. "Mong ba tha thứ cho con", Linh nói và quay người về phía mẹ, người thân cúi gập người xin lỗi.

Nữ sinh đầu độc cha khóc lóc, hối hận: ‘Xin tha thứ cho con’ - Ảnh 2
Mẹ và chị của Linh ôm bị cáo khóc, sau khi VKS đề nghị mức án tử hình. Ảnh: VnExpress

Trong phần luận tội, VKS nhận định từ mâu thuẫn rất nhỏ với nạn nhân, bị cáo Linh đã gây ra tội ác đặc biệt nghiêm trọng đối với người đã nuôi dưỡng mình. Gây mất mát đau thương cho gia đình và phẫn nộ trong xã hội nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Linh mức án tử hình, Thư mức án 3-4 năm tù.

Sau hơn 3 tiếng xét xử, HĐXX thông báo cần thời gian để xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án nên nghị án kéo dài, sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 15/12.

Theo Báo Người Lao Động, do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, Linh nảy sinh ý định giết cha của mình. Khoảng tháng 9-2021, Linh pha thuốc ngủ vào chai nước nhưng khi uống hết, ông Đ. không gặp vấn đề gì nên kế hoạch của Linh thất bại. Không từ bỏ ý định, Linh lên internet tìm hiểu về chất độc xyanua.

Ngày 18-1-2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên tìm mua chất độc xyanua. Tại đây, Linh đến sạp hàng tên "Xuyến" do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua.

Lúc đầu, Thư bảo không có, nhưng do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần mua về để làm thí nghiệm, nên Thư đã gọi điện cho bà L.T.R. (42 tuổi) để hỏi mua lại, bà R. báo giá 220.000 đồng/1kg, sau đó Thư bán lại cho Linh giá 500.000 đồng/1kg. Sau khi mua được xyanua, Linh bỏ vào túi ni-lông cho vào ba lô của mình rồi đón xe về lại TP Bà Rịa.

Về nhà thì thấy ông Đ. đang ngồi nhậu một mình. Biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh, Linh hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để lại trong đó. Ông Đ. sau khi uống phải chai nước có chứa chất độc thì nôn ói. Linh đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh nghe thấy bèn đập cửa gọi. Một lúc sau, không thấy cha trả lời nên Linh đi ngủ.

Sáng 19-1, Linh phá cửa nhà vệ sinh, sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19-1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ.

Sáng 20-1, tại cơ quan công an, Linh khai gian dối khi đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà rồi nắm tóc kéo Linh dậy nói đã giết người cha. Thanh niên này đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu, sau đó bỏ đi.

Linh khai khi tỉnh dậy, phát hiện nhà cháy nên đã báo cho ông nội kéo vòi nước dập lửa.

Sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả như trên.

Cơ quan điều tra sau đó thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một ít chất độc xyanua còn sót lại ở thùng rác trước nhà nạn nhân.

Thời điểm gây án, Linh đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TP HCM.

 

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