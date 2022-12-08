Nghệ An: Tìm thấy cô giáo trẻ mất liên lạc sau hơn một ngày tìm kiếm

Xã hội 08/12/2022 19:27

Trên đường đi dạy học, nữ giáo viên đột ngột mất liên lạc khiến cả nhà lo lắng.

Hiện, nữ giáo viên đã được tìm thấy và trở về với gia đình.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, chị L.T.T.T. (chị gái ruột của cô C.) cho biết gia đình đã tìm thấy cô L.T.L.C. (22 tuổi) vào lúc gần 23h tối ngày 6-12, khi cô C. đang đi trên một tuyến đường ở TP Đồng Hới.

"Gia đình đã nhờ một người quen tìm định vị bằng sim điện thoại của C. thì phát hiện C. đang ở TP Đồng Hới, nên ngay trong đêm gia đình đã vào đón về nhà" - chị T. thông tin.

Nghệ An: Tìm thấy cô giáo trẻ mất liên lạc sau hơn một ngày tìm kiếm - Ảnh 1
Tìm thấy cô giáp bị mất liên lạc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo chị T., trong quá trình từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, do bị mất phương hướng nên cô C. đi thẳng Quảng Bình mà không đến Trường THPT Phúc Trạch như lộ trình. Trên đường đi điện thoại cô C. bị rơi hư hỏng, nên mất liên lạc với gia đình.

"Thời điểm gia đình lần theo định vị vào TP Đồng Hới tìm thì C. vẫn đang đi xe máy trên đường. Hiện sức khỏe của C. bình thường, gia đình đã thông báo với cơ quan công an để ngừng tìm kiếm C." - chị T. nói thêm.

Nghệ An: Tìm thấy cô giáo trẻ mất liên lạc sau hơn một ngày tìm kiếm - Ảnh 2
Cô giáo bị hư điện thoại khi di chuyển đến nơi làm việc. Ảnh: VTC News

Theo VTC News trước đó, tối 5/12, người thân cô L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) liên hệ lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch, thông tin việc nữ giáo viên mất liên lạc khi từ nhà ở Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học.

Lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch cho biết, cô C. là giáo viên tham gia thi tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và trúng tuyển về dạy bộ môn tiếng Anh tại Trường THPT Phúc Trạch vào ngày 1-10-2022.

Dữ liệu camera an ninh khu vực cầu Bến Thủy cho thấy cô C. đi xe máy màu trắng qua cầu lúc 15h46 ngày 5/12. Các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch đã cố gắng liên lạc với nữ giáo viên bằng số điện thoại và các nền tảng mạng xã hội khác nhưng không có kết quả.

 

 

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Từ khóa:   Nghệ An giáo viên mất tích Quảng Bình

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