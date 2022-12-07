Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày

Xã hội 07/12/2022 12:43

Việc TikToker Nờ Ô Nô dùng những lời lẽ không hay, ‘miệt thị’ người nghèo cho đến nay vẫn gây ra những tranh cãi.

Theo Báo Dân Trí, sau vụ ồn ào từ video của TikToker Nờ Ô Nô, nhiều ngày qua, bà Nguyễn Thị Thông chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám ra đường xin thức ăn từ thiện nữa vì sợ bị mời lên phường.

Bà Nguyễn Thị Thông (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) làm nghề nhặt ve chai để kiếm sống. Thường ngày, cụ bà ra ngoài mưu sinh từ 18h đến rạng sáng hôm sau mới về căn nhà trọ chật chội.

Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày - Ảnh 1

Bà Thông vẫn chưa thôi ngỡ ngàng vì bị ảnh hưởng tâm lý sau đoạn video của TikToker Nờ Ô Nô. Ảnh: Dân Trí

Cụ bà cho biết, do bản thân bị bệnh cao huyết áp nên ban ngày không dám ra đường, dễ ngất xỉu nếu gặp trời nắng. Có những đêm mưa lạnh thấu xương, bà vẫn một mình nhặt từng chai nhựa, đem bán lấy tiền mua đồ ăn cho gia đình.

Bà Thông thường có thói quen ngồi ở trạm xe buýt gần Chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), để chờ mạnh thường quân đi ngang phát thức ăn, sữa và bánh cho cháu ngoại của bà.

Nhớ về hôm được TikToker đến xin quay video, bà Thông vui mừng vì nghĩ có người đến giúp đỡ như mọi ngày. Thoạt đầu, nghe người ta gọi là "bà già nghèo khổ", bà cũng khá bất ngờ nhưng không dám lên tiếng, chỉ về kể với chồng.

Ngày hôm sau, hàng xóm đến đưa đoạn video, hai ông bà mới lắc đầu ngao ngán vì không nghĩ lại bị xúc phạm như vậy. Vốn không biết chữ, bà Thông phải nhờ hàng xóm đọc tin tức, chỉ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày - Ảnh 2
Bà Thông và chồng nuôi hai cháu nhỏ. Ảnh: Dân Trí

 

"Nếu biết sớm, tôi cũng không dám cho quay. Mấy hôm sau cháu có lại xin lỗi rồi kể bị mọi người chửi, bị phạt tiền. Tôi sợ bản thân cũng bị mời lên phường, nên mấy nay không dám ra xin đồ từ thiện nữa", bà Thông bộc bạch.

Mỗi tháng, cụ bà 65 tuổi kiếm chưa đến 1 triệu đồng nhưng lại phải chi trả các khoản phí như tiền trọ, điện, nước, thuốc men, ăn uống… gần 4 triệu đồng. Phương tiện đi lại của ông bà chỉ là chiếc xe đạp đã cũ nát.

Ngoài ra, cám cảnh hơn chính là hai ông bà lớn tuổi, mắc bệnh lại phải nuôi hai đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn. Cả hai đành đội trên vai những gánh nặng, ở cái tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi.

"Giờ nó cháu ngoại mình, bỏ thì ai nuôi đây. Tôi đi nhặt ve chai, ngày kiếm 20, 30 nghìn đồng. Ông bà già cũng chẳng ăn nhiều, chủ yếu lo cho hai đứa cháu", bà Thông bộc bạch.

"Tháng nào may thì có người đến cho tiền, cho gạo rồi mì gói. Tháng nào không có, tôi đành đi mua thiếu, nào có tiền thì trả, không có thì người ta cũng không đòi vì hiểu hoàn cảnh của mình. Nhiều khi đi nhặt ve chai không được, ngày không có đồng nào luôn, hai ông bà cũng ăn mì gói qua ngày", cụ bà nói.

Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày - Ảnh 3
Cụ bà 65 tuổi kiếm chưa đến 1 triệu đồng nhưng lại phải chi trả nhiều khoản phí. Ảnh: Dân Trí

Vụ việc miệt thị người nghèo của TikToker Nờ Ô Nô khiến cư dân mạng "dậy sóng, hầu hết đều bức xúc, phẫn nộ với thái độ, hành vi của người này.

Đây giống như một "giọt nước tràn ly", đồng thời là lời cảnh tỉnh dành cho các TikToker và những người làm nghề sáng tạo trên Internet muốn trở nên nổi tiếng bất chấp nội dung "bẩn". Đăng tải trên Báo VOV trước đó, trong video "Người nghèo ăn gì - Nờ Ô Nô cho ăn đó" được đăng tải trên kênh TikTok mang tên Nờ Ô Nô hôm 25/11 đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Trong video, TikToker này làm từ thiện giúp một cụ già, nhưng dùng những từ ngữ khó nghe như: "Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn", "Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn, giờ hỏi lại có ăn hay không?", "Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả?"...

Dân mạng cho rằng Nờ Ô Nô có thái độ thiếu tôn trọng, lời nói đùa cợt, xúc phạm người nghèo. Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng đồng loạt kêu gọi "tẩy chay", báo cáo tài khoản.

Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày - Ảnh 4

 

Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày - Ảnh 5
Chủ kênh tiktok có những lời lẽ xúc phạm, miệt thị. Ảnh: Người Lao Động

 

Sau đó, nam TikToker đã livestream, phân trần rằng những lời lẽ trong clip không nói trước mặt cụ bà mà về nhà mới lồng tiếng vào. Tuy nhiên, lời giải thích của Nờ Ô Nô không thuyết phục được dân mạng.

Khi xảy ra sự việc bị tẩy chay, kênh Tiktok của Nờ Ô Nô đã chính thức bị cấm trên nền tảng mạng xã hội này nhưng anh ta đã lập kênh khác, cư dân mạng vẫn bức xúc, kiên quyết tẩy chay. Tiktoker Nờ Ô Nô (SN 1996; chủ tài khoản @tuanbrice; tên thật là Phạm Đức Tuấn và có biệt danh khác là Tuấn Brice).

Trước sự tẩy chay của dư luận, tiktoker Nờ Ô Nô đã đến nhà của bà cụ trong đoạn video nêu trên để thăm hỏi. Song, hình ảnh tiktoker này đến xin lỗi cụ bà vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận. Cư dân mạng bày tỏ quan điểm tiếp tục tẩy chay Nờ Ô Nô và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc đến cùng.

"Miệt thị cho đã rồi xin lỗi là xong chuyện hả? Đâu có dễ vậy!", "Do bị cơ quan chức năng liên lạc rồi mới sợ, mới đi xin lỗi, đúng không Nô?" - nhiều cư dân mạng búc xúc.

Xót xa cụ bà bị miệt thị trong TikToker ‘Nờ Ô Nô’: Sợ đến mức không dám ra đường, ngỡ ngàng vì bị xúc phạm, chỉ dám ăn mì gói qua ngày - Ảnh 6
Cơ quan công an xử lý vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân

 

Theo Báo Công an nhân dân, chiều tối 29/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố mời làm việc ông P.Đ.T (chủ kênh TikTok “Nờ Ô Nô”) về hành vi “Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

"Chúng tôi đã khóa tài khoản @tuanbrice vĩnh viễn vì những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng này đăng tải. Xây dựng, duy trì môi trường nền tảng chân thực, an toàn, hướng tới cộng đồng là một trong những cam kết và ưu tiên hàng đầu của Tiktok. Chúng tôi luôn tôn trọng và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo của người dùng, song giữ vững lập trường đề cao tính an toàn của cộng đồng và nền tảng" - TikTok Việt Nam nhấn mạnh.

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