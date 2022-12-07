Vụ 1 củ khoai nướng giá 80 nghìn đồng: Căn cứ thêm hành vi ‘thuận mua vừa bán’ để xử phạt hành vi 'hét giá' của chủ hàng rong

Xã hội 07/12/2022 10:55

Theo lực lượng chức năng, hiện cần làm rõ thêm chi tiết ‘thuận mua vừa bán’ giữa nhóm khách và chủ hàng.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện cùng đoạn clip về một nhóm bạn bị chặt chém ở hồ Gươm. Được biết, vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng 2/12, chị H. cùng nhóm bạn vào quán ngô nướng trên vỉa hè hồ Gươm, thuộc phố Lê Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để ăn uống.

Khi thanh toán, người bán hàng thu mức giá 580.000 đồng cho 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng nướng và 3 bắp ngô nướng. Bức xúc và nghĩ mình bị "chặt chém" nên sau khi ra về, chị H. đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội Facebook.

Vụ 1 củ khoai nướng giá 80 nghìn đồng: Căn cứ thêm hành vi ‘thuận mua vừa bán’ để xử phạt hành vi 'hét giá' của chủ hàng rong - Ảnh 1
Khu vực bà T. bán hàng. Ảnh: Thanh Niên

Theo Báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ việc cô gái bị người bán hàng rong hét giá 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm gây xôn xao dư luận những ngày qua, chiều 3-12, lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết công an phường đã lập biên bản xử phạt hành chính với người bán khoai.

Tại cơ quan công an, bà T. cho biết thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm.

Bà T. cũng thừa nhận việc đã bán đến 80.000 đồng một củ khoai nướng vào rạng sáng cùng ngày. Khi đó, nhóm khách ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 quả bắp. Trong đó khoai bà lấy tiền 80.000 đồng/củ, trứng 20.000 đồng/quả và bắp 20.000 đồng/quả. Tổng cộng hết 580.000 đồng.

Vụ 1 củ khoai nướng giá 80 nghìn đồng: Căn cứ thêm hành vi ‘thuận mua vừa bán’ để xử phạt hành vi 'hét giá' của chủ hàng rong - Ảnh 2
Bà T. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Niên

Bà cho biết việc thu với mức giá "cắt cổ" trên là bởi "giá nhập vào đã cao sẵn" và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác.

"Ví dụ như khoai nhập từ một lò bánh mì với mức giá 40.000 đồng một củ" - bà T. nói.

Theo vị lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc, lực lượng công an phường đã lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh với mức phạt là 2-3 triệu đồng. Riêng hành vi chặt chém, thu giá cao, vị này cho biết sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Theo Thanh Niên, tính đến nay, sự việc đã xảy ra hơn 4 ngày, tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa có phương án xử lý về hành vi "chặt chém" khách hàng. Cụ thể, công an P.Hàng Bạc (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, hành vi của bà T. rất khó xử phạt vì chưa có bảng giá, khung giá niêm yết mặt hàng khoai nướng.

Vụ 1 củ khoai nướng giá 80 nghìn đồng: Căn cứ thêm hành vi ‘thuận mua vừa bán’ để xử phạt hành vi 'hét giá' của chủ hàng rong - Ảnh 3
Cần làm rõ thêm hành vi để xử lý. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo Công an P.Hàng Bạc cho rằng, cần làm rõ chi tiết "thuận mua vừa bán" của bà T. đối với nhóm bạn trẻ. Thông thường, ở Hà Nội từ học sinh cấp 3 khi cầm tiền đi mua hàng cũng đều hỏi giá trước nên "rất lạ" khi nhóm bạn trẻ này đi ăn đêm nhưng không hỏi gì, cứ ăn rồi thanh toán.

Theo ý kiến một khán giả, chị Phạm Hậu (An Giang) cho biết, giá khoai mật loại 1 xuất khẩu cao nhất 35.000 đồng/kg, bình thường giá chỉ 25.000 đồng/kg. Nếu tính luôn phí vận chuyển, giao hàng… khoảng 45.000 đồng/kg (loại 4 củ/1 kg). “Cao nhất 45.000 đồng/4 củ khoai, bán giá 320.000 đồng/4 củ đã nướng là ăn trên đầu trên cổ người ta rồi”, chị nói.

Hiện cơ quan công an đang xác minh thêm thông tin để làm rõ và căn cứ xử lý.

 

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