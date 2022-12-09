Người tát cô gái ở chợ Nhà Xanh bị công an mời lên làm việc

Liên quan đến đoạn clip một chủ cửa hàng ở chợ Nhà Xanh có hành vi đánh và đuổi khách, cơ quan công an hiện đang làm việc với chủ tiệm này.

Theo thông tin từ Zing, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu đang xác minh vụ người phụ nữ bán hàng đánh, đuổi khách tại chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu.

Theo một cán bộ Công an quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ bán hàng trong vụ việc đến trụ sở công an phường làm việc. Người này tên L.T.M. (22 tuổi, quê Hải Dương).

Người phụ nữ này cho biết chiều 7/12 có 2 cô gái vào hỏi mua hàng. Quá trình hỏi giá, đôi bên xảy ra xô xát.

Lực lượng chức năng mới làm việc với người bán hàng. Cô gái bị tát trong đoạn clip chưa thể liên lạc được.

Cô gái bị tát khi thương lượng giá. Ảnh: Zing News

Cũng theo Báo Người Lao Động trước đó, vào tối 8/12, mạng xã hội lan truyền một clip xô xát giữa một người phụ nữ và hai cô gái trẻ tuổi.

Theo như hình ảnh đăng tải, vào thời điểm trên, hai cô gái đi mua quần áo trong chợ Nhà Xanh phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Sau khi chủ cửa hàng báo giá, một trong hai cô gái đã mặc cả song đã bị người bán hàng tại ki-ốt xông tới, tát vào mặt một cô gái rồi đuổi đi.

Clip được ghi lại sau khi đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc. Nhiều người cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được và cơ quan chứng năng cần vào cuộc xử lý.

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