Sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ tại đây đã kết luận rằng tình trạng của bé gái Đ.N.A không phù hợp với biện pháp phẫu thuật vì tổn thương não đã quá nặng.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, bác sĩ Trần Văn Trung, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho hay, bé gái 3 tuổi Đ.N.A ngay khi nhập viện đã ở trong tình trạng não bị tổn thương nặng nề.

Thi thể của bé Đ.N.A được bàn giao lại cho gia đình ngay trong đêm để lo chuyện hậu sự - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo bác sĩ Trung, sau khi các bác sĩ tại chuyên khoa thần kinh hội chẩn đã đưa ra kết luận rằng tình trạng của bé Đ.N.A quá yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật và cơ thể bé cũng đáp ứng kém với liệu trình điều trị. Cũng vì vậy mà sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bé gái 3 tuổi này cũng đã qua đời vào chiều tối ngày 12/3 vừa qua với nguyên nhân là não tổn thương nặng, không thể phục hồi.

Hình ảnh chụp hộp sọ của bệnh nhi Đ.N.A cho thấy có nhiều vật thể lạ - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trước đó, trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ Online, luật sư Lê Hồng Hiển - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Đ.N.A cho biết sau quá trình khám nghiệm tử thi, đơn vị khám nghiệm đã tìm thấy tận 10 chiếc đinh dài khoảng 2cm trên đầu của nạn nhân chứ không phải 9 như ban đầu.

"Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy 10 chiếc đinh dài khoảng 2cm trong đầu bé Đ.N.A.. Những chiếc đinh này được bàn giao cho cơ quan công an để phục vụ điều tra." - luật sư Hiển nói.

Gia đình Nguyễn Trung Huyên chưa bồi thường hay hỗ trợ gì cho phía bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu Bà nội của bé gái 3 tuổi cho hay, kể từ khi vụ án xảy ra, gia đình của hung thủ Nguyễn Trung Huyên vẫn chưa đến gặp để hỗ trợ hay bồi thường bất cứ thứ gì.

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