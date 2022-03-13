Gia đình Nguyễn Trung Huyên chưa bồi thường hay hỗ trợ gì cho phía bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Bà nội của bé gái 3 tuổi cho hay, kể từ khi vụ án xảy ra, gia đình của hung thủ Nguyễn Trung Huyên vẫn chưa đến gặp để hỗ trợ hay bồi thường bất cứ thứ gì.

Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, tang lễ của bé gái 3 tuổi Đ.N.A đã được tổ chức vào sáng sớm ngày 13/3 tại thôn Phúc Thôn 2 sau khi hỏa thiêu tại Ba Vì (Hà Nội). Trước sự ra đi của cháu bé, nhiều bà con làng xóm đã vô cùng thương tiếc và xót xa, tiếng khóc xen lẫn vào tiếng than gào.

Bé Đ.N.A đã qua đời sau gần 2 tháng điều trị - Ảnh: Internet

Không chỉ tiễn đưa bé Đ.N.A đoạn đường cuối cùng, nhiều người đã cùng với gia đình tổ chức tang lễ và ra tận cánh đồng để lo cho phần mộ của bé, được biết đây là việc mà ai cũng tình nguyện làm.

Trả lời phỏng vấn của Dân Trí, bà nội bé Đ.N.A cho hay: "Cháu đang yên đang lành, cháu mất mà ốm đau bệnh tật thì không nói! Mới 4 tuổi đầu đã mất, gia đình rất đau lòng". Ngoài ra, bà nội của bé còn tiết lộ thêm rằng kể từ khi xảy ra vụ việc, gia đình của hung thủ Nguyễn Trung Huyên vẫn chưa từng đến hỗ trợ hay bồi thường một lần nào, việc này khiến cho gia đình và mọi người đều cảm thấy bất bình.

Hàng xóm tới giúp đỡ cho gia đình bé Đ.N.A việc tổ chức tang lễ và xây mộ phần - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, bé Đ.N.A đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị vào chiều tối ngày 12/3 tại Bệnh viện Xanh Pôn. Luật sư Lê Hồng Hiển cho hay, trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ đã rút ra khỏi hộp sọ của bé gái này tới 10 chiếc đinh: "10 chiếc đinh dài khoảng 2 cm, đã được bàn giao cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra".

Ngoài ra, luật sư Lê Hồng Hiển còn cho biết thêm, vì nạn nhân là bé gái Đ.N.A mới chỉ 3 tuổi đã tử vong nên giờ đây hung thủ Nguyễn Trung Huyên có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất dành cho tội "Giết người" đó chính là tử hình.

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