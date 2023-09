Bố bé gái đau đớn chứng kiến quá trình mổ thi của con - Ảnh: Internet

Theo Tuổi trẻ đưa tin, trước đó, ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên bệnh viện đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo sự việc đến công an. Đến ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (người tình của mẹ bé gái, 30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên được xác định là người bạo hành bé Đ.N.A. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. - 27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên - liên quan vụ án.