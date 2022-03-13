Bố bé gái 3 tuổi chứng kiến toàn bộ quá trình mổ lấy đinh ra khỏi đầu: 'Không muốn con chết vẫn chịu đau đớn'

Xã hội 13/03/2022 08:54

Theo bố bé gái, sau khi lấy được đinh ra khỏi đầu con gái, anh quan sát đây là loại đinh mộc dài khoảng 1 - 2cm, đâm sâu vào trong đầu.

Mới đây, thông tin bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ ghim đinh vào đầu đã tử vong sau 2 tháng nhập viện điều trị khiến dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng. Trao đổi với Dân Việt liên quan đến vụ việc này, luật sư Lê Hồng Hiển - Cộng sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 3 tuổi cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi cho cháu bé.

Sau khi khám nghiệm tử thi, xác định trong đầu của bé có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như thông tin trước đó. Những chiếc đinh này dài khoảng 2cm, hiện tất cả các đinh này đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra. 

Bố bé gái 3 tuổi chứng kiến toàn bộ quá trình mổ lấy đinh ra khỏi đầu: 'Không muốn con chết vẫn chịu đau đớn' - Ảnh 1
Luật sư cho biết, trong đầu bé gái có đến 10 đinh chứ không phải 9 đinh như thông tin trước đó - Ảnh: Internet

Bên cạnh, anh Đỗ Hữu Chung (bố cháu bé) cũng cho biết, anh là người đại diện gia đình được cơ quan pháp y mời vào chứng kiến quá trình mổ tử thi của con gái. Lực lượng chức năng đã lấy hết những chiếc đinh ra khỏi đầu cháu bé. Đây là loại đinh làm mộc dài khoảng 2cm, một đầu tròn và đuôi nhọn.

Theo anh Chung, nguyện vọng của gia đình là mong con gái anh được mổ lấy hết đinh ra khỏi đầu để cháu không còn phải chịu đau đớn nữa. Anh Chung đau đớn nói: “Mấy hôm trước tôi chăm con ở viện, cháu vẫn bình thường. Hai hôm nay bác sĩ có gặp tôi và bảo cháu tình hình xấu hơn, gia đình chuẩn bị tinh thần. Đến 12/3, con thở oxy nhưng bị tụt không lúc nào giữ được cân bằng, đến 16h chiều cùng ngày, con ngừng tim, các bác sĩ cấp cứu tim con lại đập lại. Tuy nhiên, đến 18h bé lại rơi vào nguy kịch, đến hơn 19h thì cháu không qua khỏi”.

Bố bé gái 3 tuổi chứng kiến toàn bộ quá trình mổ lấy đinh ra khỏi đầu: 'Không muốn con chết vẫn chịu đau đớn' - Ảnh 2
Bố bé gái đau đớn chứng kiến quá trình mổ thi của con - Ảnh: Internet

Theo Tuổi trẻ đưa tin, trước đó, ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên bệnh viện đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo sự việc đến công an. Đến ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (người tình của mẹ bé gái, 30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên được xác định là người bạo hành bé Đ.N.A. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. - 27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên - liên quan vụ án.

Nóng: Khám nghiệm tử thi phát hiện có đến 10 chiếc đinh ghim vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Nóng: Khám nghiệm tử thi phát hiện có đến 10 chiếc đinh ghim vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Những chiếc đinh dài khoảng 2cm, hiện tất cả các đinh này đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

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