Những chiếc đinh dài khoảng 2cm, hiện tất cả các đinh này đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

Vừa qua, vụ việc bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất bị người tình của mẹ bạo hành, ghim 9 đinh vào đầu gây xôn xao dư luận. Mới đây, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sau gần 2 tháng điều trị, bé Đ.N.A. đã qua đời vào lúc 19h ngày 12/3 tại Bệnh viện Xanh Pôn. TS.BS Trần Văn Trung - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Sau thời gian tích cực điều trị cho bé A., mặc dù các y bác sĩ cùng gia đình cố gắng cứu sống cháu nhưng cháu đã không qua khỏi. Cháu qua đời vào lúc 19h. Gia đình đang làm thủ tục để đưa cháu về".

Bé gái xấu số đã tử vong sau 2 tháng nằm viện điều trị vì bị người tình của mẹ bạo hành - Ảnh: Internet Liên quan đến vụ việc này, 0h30 ngày 13/3, trao đổi với Dân Việt, luật sư Lê Hồng Hiển - Cộng sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 3 tuổi cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi cho cháu bé. Sau khi khám nghiệm, xác định trong đầu của bé có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như thông tin trước đó. Những chiếc đinh dài khoảng 2cm, hiện tất cả các đinh này đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

"Gia đình sẽ đưa cháu đi hoả táng và đưa tro cốt về nhà để phát tang. Tôi cảm thấy rất đau xót, bởi chỉ cách đây 2 đến 3 ngày thì sức khoẻ của cháu có những chuyển biến tốt như cử động được tay, chân nên tôi mong muốn điều kỳ diệu đến với cháu nhưng cháu không qua khỏi” - luật sư Hiển chia sẻ. Lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi cho cháu bé vào lúc 0h30 ngày 13/3 - Ảnh: Dân Việt Trước đó, như Dân trí đưa tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhi là bé gái Đ.N.A., địa chỉ ở Canh Nậu được mẹ đưa vào Khoa Cấp cứu. Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện. Đáng chú ý, sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần. Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi A. được xác định hôn mê nghi viêm màng não. Tình trạng của rất nặng, tỷ lệ tử vong cao. Sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đơn vị này đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não.

NÓNG: Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành, ghim đinh vào đầu đã tử vong trong quá trình điều trị Cụ thể, theo phía bệnh viện, bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu) đã tử vong vào hồi 19h15 ngày 12/3. Nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng.

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