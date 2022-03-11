Phụ nữ 3 tuổi này nếu không muốn lận đận trăm bề thì 'bớt' giỏi giang, 'ôm đồm' mọi thứ từ trong ra ngoài

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 17:10

Vì thông minh và tài giỏi, phụ nữ tuổi Tuất, Sửu, Tỵ thường gặp nhiều lận đận trong chuyện tình duyên. Bởi lẽ họ quá đỗi mạnh mẽ khiến phái mạnh khó tiếp cận, che chở.

Tuổi Tuất

Theo tử vi học, phụ nữ tuổi Tuất có sự thông minh và cá tính mạnh mẽ. Họ là người tài giỏi. Những gì mà họ có được là do tự bản thân gây dựng, tích lũy chứ không phải là may mắn nhặt được hay từ trên trời rơi xuống. Vì thế, cuộc đời của họ trải qua không ít thăng trầm, sóng gió.

Phụ nữ tuổi Tuất có nội tâm mạnh mẽ. Dù gặp khó khăn, họ cũng sẽ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Đôi khi, sự giỏi giang của họ khiến cánh mày râu phải kiêng nể. Chính vì vậy, chuyện tình duyên cũng trẻ nên lận đận hoặc lỡ dở. Nếu có thành gia lập thất, tuổi Tuất có thể sẽ phải cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.

Tuy nhiên, càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Tuất càng suôn sẻ, hanh thông. Chuyện gia đình bớt vất vả. Con giáp này sẽ bắt đầu được hưởng cuộc sống an nhàn, thư thái.

Phụ nữ 3 tuổi này nếu không muốn lận đận trăm bề thì 'bớt' giỏi giang, 'ôm đồm' mọi thứ từ trong ra ngoài - Ảnh 1

Vì tính cách độc lập, những cô nàng tuổi Tuất thường ôm đồm nhiều thứ, từ công việc đến các hoạt động thường nhật khiến họ khá vất vả và mệt mỏi. Ảnh minh họa. 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người nữ tuổi Sửu là những người ngay thẳng, có trách nhiệm, chăm chỉ, tận tâm và không bao giờ lười biếng. Nhưng tính cách của họ khi còn trẻ khá bướng bỉnh, điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển trong sự nghiệp của họ.

Hầu hết, con giáp tuổi Sửu được sinh ra trong gia đình bình thường. Từ trẻ họ đã phải tự thân vận động, bươn chải trong cuộc sống. Họ làm việc chăm chỉ nên đã tích cóp được nhiều kinh nghiệm thông qua những vất vả mà họ đã trải qua.

Nhưng đến tuổi trung niên, con giáp nữ tuổi Sửu sẽ có vận thế hanh thông, nắm bắt cơ hội vươn lên và gặt hái được nhiều thành quả.

Phụ nữ 3 tuổi này nếu không muốn lận đận trăm bề thì 'bớt' giỏi giang, 'ôm đồm' mọi thứ từ trong ra ngoài - Ảnh 2

'Khổ trước sướng sau', những kinh nghiệm tích lũy được sẽ giúp những cô nàng tuổi Sửu thành công và thịnh vượng khi về già. Ảnh minh họa. 

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ thường rất nhanh nhẹn, đảm đang và chịu thương chịu khó. Tuy nhiên cuộc đời họ lại chịu nhiều vất vả và gian nan. Vốn sinh ra không được sung sướng như người ta, chịu nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, bản thân tuổi Tỵ luôn phải tự lực cánh sinh, rất ít quý nhân giúp đỡ.

Ngoài ra, kể cả chuyện tình cảm, con cái cũng không được như ý muốn. Bản thân luôn là người lo nghĩ cho gia đình nhưng bạn đời lại không cảm thông hoặc quá bận rộn nên gánh nặng lên đôi vai tuổi Tỵ lại càng lớn.

Bởi nhiều nguyên do cộng dồn mà phụ nữ tuổi Tỵ lúc nào cũng tất bật, vất vả lo toan cuộc sống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Hãy biết yêu và trân trọng bản thân hơn, bạn sẽ thấy bớt khổ cực, vất vả đi nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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