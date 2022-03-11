Các con giáp này chính là "con cưng" của Thần Tài, ngồi không Lộc vẫn chảy vào nhà, phúc khí cao ngút trời

Người tuổi Sửu nếu làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Bản mệnh biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng, được đông đảo mọi người ủng hộ nên doanh thu tăng lên.

Không những thế, con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng quy mô, hứa hẹn sinh lời. Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc.

Cát khí còn mang tới cho Sửu nhiều niềm vui ở phương diện tình cảm. Nếu bản mệnh còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của tuổi này gặp nhiều may mắn, dễ tìm cơ hội làm giàu, tăng thu nhập hơn giai đoạn trước đó.

Chỉ cần tuổi Mão tập trung hơn vào mục tiêu đề ra và tiến về phía trước thì nhất định sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng.

Chuyên gia phong thủy cho biết tuổi Mão sẽ có cuộc sống thăng hoa, vừa may mắn vừa có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện tương đối suôn sẻ. Nếu bản mệnh biết nắm thời cơ thì có thể được tăng lương, thăng chức.

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống sẽ thăng hoa hơn. Tuổi Hợi đang ấp ủ ước mơ để gây dựng một cuộc sống đủ đầy về mọi mặt. Ngoài kinh tế, tuổi Hợi cũng chú ý đến vấn đề tinh thần.

Hậu vận tuổi Hợi thuận lợi về mọi mặt. Ảnh minh họa

Sắp tới, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Từ giờ đến cuối năm, có nhiều việc đáng mong chờ sẽ đến với bản mệnh. Con giáp này không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Dự báo, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những người đang khởi nghiệp có thể gặp nhiều cơ hội tốt, hứa hẹn đạt được thành quả như mong đợi. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Nhờ có quý nhân, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trên đường công danh. Ảnh minh họa

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó.

Tuổi Ngọ cũng được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cũng nở rộ trong thời gian tới. Ngoài nguồn thu nhập chính, tuổi Ngọ có thể kiếm thêm tiền từ các công việc tay trái như làm thêm, đầu tư cổ phiếu, bất động sản...

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.