Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/3/2022, sa cơ lỡ vận, gánh chịu điều xui, 3 con giáp tài lộc tắc nghẽn, sự nghiệp nguy khốn, tiểu nhân bám riết không buông, sẵn sàng đâm sau lưng bất cứ lúc nào

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 14:26

Vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/3/2022, 3 con giáp xui xẻo không ai sánh bằng, sự nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, tiền tài túng thiếu, dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy vướng phải nhiều tranh cãi với đồng nghiệp và cấp trên. Tuy chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt nhưng do có hiềm khích sẵn giữa đôi bên nên dễ dàng bùng phát. Dần được khuyên nên giữ bình tĩnh và cẩn trọng trong ngôn từ vì những lời lẽ nói ra lúc nóng giận sẽ để lại hậu quả to lớn không ngờ đến.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có chút xáo trộn. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến bạn và người ấy rơi vào khủng hoảng, nguy cơ tan vỡ mối quan hệ là rất cao.

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Người tuổi Dần trong thứ Bảy vướng phải nhiều tranh cãi với đồng nghiệp và cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhận nhiều xui rủi trong thứ Bảy. Sự lơ là, thiếu tập trung của con giáp trong công việc gây ra những sai lầm vụn vặt. Thế nhưng, bản mệnh lại để điều này xảy ra nhiều lần và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Con giáp từ đây để mất nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc cũng vì thế mà có dấu hiệu tắc nghẽn. Nếu không chú ý chi tiêu, con giáp xui xẻo này có thể rơi vào tình trạng túng thiếu, vay mượn.

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Người tuổi Tỵ nhận nhiều xui rủi trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thứ Bảy, người tuổi Dậu vận trình đi xuống, sự nghiệp lâm nguy. Công việc làm ăn liên tục xảy ra trục trặc khiến con giáp tiêu tốn không ít công sức và tiền của. Ngoài ra, con giáp bị tiểu nhân vì ghen ghét đã luôn đeo bám và giăng sẵn bẫy chờ Dậu tự chui đầu vào. Con giáp nên hết sức cẩn thận.

Phải đối diện với nhiều khó khăn cùng lúc khiến con giáp trở nên lo lắng, căng thẳng. Tuy nhiên, nếu Dậu buông xuôi trong thời điểm này đồng nghĩa với việc mất tất cả.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Dậu vận trình đi xuống, sự nghiệp lâm nguy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/3/2021 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui

Tử vi thứ Bảy ngày 12/3/2021 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 12/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Mão tiền của đầy nhà, vận trình rực sáng. Trong khi đó, Dậu tài lộc ảm đạm, gặp đủ chuyện xui.

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