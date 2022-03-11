Tử vi tuần mới (14/3 - 20/3) muôn vàn rực rỡ, 3 con giáp mở lối công danh, gom TIỀN hốt BẠC, vận trình chạm đỉnh ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 01:03

Tử vi tuần mới (14/3 - 20/3), 3 con giáp may mắn được vận giàu sang, làm ăn khởi phát, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần mới gặp được nhiều điều thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, con giáp may mắn sớm tìm được hướng đi đúng đáng cho mình . Những biểu hiện xuất sắc của bạn gây ấn tượng với cấp trên,mở ra con đường thăng quan tiến chức. Ngoài ra, con giáp này luôn chăm chỉ, tranh thủ thời gian để tham gia vào những phi vụ làm ăn ngoài lề giúp tăng thu nhập. Trong nhiều trường hợp, con giáp này còn may mắn trúng số độc đắc.

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Người tuổi Tý trong tuần mới gặp được nhiều điều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong thời gian này diễn ra hanh thông. Thần Tài bảo hộ, con giáp thuận lợi theo đuổi đường công danh, gặp nhiều may mắn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy con giáp đang đi đúng đường và sẽ sớm gặt hái thành công. Bản mệnh nhận được những sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp và cấp trên nên dễ dàng nâng cao tài lộc. Con giáp này đã có thể gạt bỏ nỗi lo tài chính mà củng cố chất lượng cuộc sống cho mình.

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Công việc của người tuổi Dậu trong thời gian này diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Quý nhân xuất hiện giúp người tuổi Tỵ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Đối với những người làm công ăn lương, Tỵ nhanh chóng có được sự chú ý của cấp trên, một bước thăng tiến lên vị trí mình hằng mơ ước. Trong khi đó, nếu là người kinh doanh, buôn bán, con giáp may mắn này liên tục ký kết được các hợp đồng triệu đô, trở thành đại gia trong phút chốc. Vận trình phát đạt, con giáp rất nhanh sẽ trở nên giàu có.

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Quý nhân xuất hiện giúp người tuổi Tỵ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp làm chơi ăn thiệt, may mắn liên miên, tiền bạc dồi dào không chỗ nào chứa trong 3 ngày cuối tuần

Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp làm chơi ăn thiệt, may mắn liên miên, tiền bạc dồi dào không chỗ nào chứa trong 3 ngày cuối tuần

Trong 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn tài vận lên hương, sự nghiệp đi đúng hướng, có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

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