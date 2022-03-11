Quý nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp làm chơi ăn thiệt, may mắn liên miên, tiền bạc dồi dào không chỗ nào chứa trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 00:22

Trong 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn tài vận lên hương, sự nghiệp đi đúng hướng, có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần được vận giàu sang, làm ăn thuận lợi. Nhiều cơ hội làm ăn bất chợt đến, con giáp tha hồ thể hiện tài năng, đẩy nhanh quá trình thăng quan tiến chức. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc vẻ vang. Ngoài thu nhập ổn định, Thân còn kiếm được một khoản lời không nhỏ nhờ vào các công việc tay trái của mình. Bản mệnh tha hồ tích lũy tiền của, có được cuộc sống không dư dả, thoải mái.

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Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần được vận giàu sang, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi trong 3 ngày cuối tuần diễn ra vô cùng suôn sẻ. Với sự ứng biến tài tình, con giáp dễ dàng tạo ấn tượng tốt với đối tác và mang về những phi vụ làm ăn tốt đẹp. Thực Thần mang tới cho con giáp nhiều may mắn, đạt được hiệu suất cao trong công việc. Mùi chẳng tốn chút công sức nào mà vẫn có được những thứ mà nhiều người hằng mơ ước. Thời vận đang đến, con giáp đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội tiến thân nào.

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Vận trình của người tuổi Mùi trong 3 ngày cuối tuần diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài che chở báo hiệu người tuổi Tuất sẽ gặt hái được những thành công vang dội trong 3 ngày cuối tuần. Sự chăm chỉ, siêng năng của con giáp may mắn này trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh tự tin nắm bắt cơ hội kiếm tiền và tìm mọi cách để thu về lợi ích cao nhất cho mình. Bên cạnh đó, may mắn đổ bộ, bạn cũng có thể thử sức ở những trò chơi may rủi vì biết đâu sẽ mang về một khoản tiền bất ngờ. Tuất hãy thật quyết đoán nhé.

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Thần Tài che chở báo hiệu người tuổi Tuất sẽ gặt hái được những thành công vang dội trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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