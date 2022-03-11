Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/3/2022, vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, sự nghiệp thăng tiến, được Thần Tài ưu ái ban phát nhiều điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 06:12

Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/3/2022, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện vui trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Vào thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình hanh thông, thỏa sức theo đuổi mục tiêu trong công danh sự nghiệp. Được Cát tinh soi chiếu, con giáp làm gì cũng được nhiều may mắn, thu được thành tích nhất định. Sửu ghi tên mình vào danh sách những người thành công, giàu có, khẳng định vị thế bản thân.

Chuyện  tình cảm của Sửu đầy viên mãn. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình trong ngày. Những cặp đôi mới cưới tận hưởng hạnh phúc ngập tràn.

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Vào thứ Bảy, người tuổi Sửu vận trình hanh thông, thỏa sức theo đuổi mục tiêu trong công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi vô cùng rộng mở trong thứ Bảy. Con giáp có những bước tiến lớn trên con đường tiến thân của mình. Bản mệnh hiện đang là cá nhân rất nổi bật ở nơi công sở. Tài lộc của con giáp trong thời gian này rủng rỉnh, con giáp có thể thử sức ở những trò chơi mang mạng để thử vận.

Về phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp bày tỏ tình cảm với người mình. Đừng sợ đối phương từ chối mà bỏ qua cơ hội tốt để rồi ân hận mãi về sau. 

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Vận trình của người tuổi Mùi vô cùng rộng mở trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Thân

Trong thứ Bảy, người tuổi Thân liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, tiền bạc của con giáp từ đây trở nên rủng rỉnh hơn. Con giáp may mắn này có thêm động lực để theo đuổi những dự định ấp ủ bấy lâu nay. Chỉ cần Thân luôn cố gắng, không đầu hàng trước khó khăn thì nhất định sẽ đạt được quả ngọt xứng đáng.

Sức khỏe của Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp duy trì được lối sống khoa học nên không bị bệnh vặt quấy rầy, tinh thần vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, con giáp cũng nên chăm chỉ luyện tập để có một cơ thể khỏe mạnh.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Thân liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 12/3/2021 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui

Tử vi thứ Bảy ngày 12/3/2021 của 12 con giáp: Sửu - Mão có Cát Tinh soi sáng, đón nhận nhiều tin vui tài lộc, Dậu tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều điều xui

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 12/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Mão tiền của đầy nhà, vận trình rực sáng. Trong khi đó, Dậu tài lộc ảm đạm, gặp đủ chuyện xui.

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